爾灣新冠檢測預約 明起提供得來速

爾灣 市（Irvine）現開放新冠檢測 預約，自25日（周一）起在橙縣大公園（Orange County Great Park）LOT 6，為當地居民和員工提供「得來速」（drive-up）新冠病毒檢測。預約還需驗證是否為爾灣居民或在爾灣工作的人，因此打算檢測的民眾最好盡早上網預約，檢測時間為每周一至周四，早7時30分至下午2時30分。

目前採用的是PCR檢測方法，即聚合酶鍊式反應檢測，檢測是否感染SARS-CoV-2病毒。接受測試的民眾無須支付任何費用。提前上網預約：curogram.com/covid-testing/irvine。申請者需要提供在爾灣居住或工作的證明，當系統完成審核後才會提供測試時間。

在預約時間內駕車抵達指定地點，測試者必須留在車內，帶上駕照 或帶照片的身分證件登記確認，測試者需自行鼻腔或口腔拭子測試，屆時將有持執照的醫療保健專業人員在場，收集標本並送給FDA批准的實驗室。

測試地址：8000 Great Park Blvd，Lot 6，民眾可透過Marine Way和Skyhawk進入，汽車導航可能無法提供準確方向，民眾可提前上網ocgp.org/maps以獲取完整地圖說明。有關測試的更多信息以及相關問題，請訪問：cityofirvine.org/covid19testing。