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拜登時代 富人繳稅要早規畫

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
北美華人會計師協會會長張青。（線上截圖）
北美華人會計師協會會長張青。（線上截圖）

拜登主張提高對企業和高收入個人徵稅，救濟低收入並為經濟行為提供稅收優惠。有會計師認為，拜登的稅法改革方向將與川普時代相反，實施「加惠於窮人、加稅於富人」方針。年收入超過40萬元以上家庭、年收入低於15萬元以下且有子女的家庭最有感。建議富人盡早做好財稅規畫，減少未來「富人稅」帶來的損失。

拜登稅改計畫有助於窮人，稅改主張提高個人所得稅最高稅率，從37%提高至39.6%；增加年薪超過40萬收入的工資稅；增加長期資本利得和合格股息的最高稅率；年薪超過40萬的納稅人，逐項扣除額上限為收入的28%；公司稅率從21%提高至28%；遺產稅率提高到45%，免稅額降至350萬美元，並取消稅基提升（Step-up basis)；增加17歲以下的子女撫養抵免額（Child Tax Credit）；增加租客稅收抵免；為學生減免助學貸款債務提供稅收減免等等。

北美華人會計師協會會長張青表示，拜登將注重救濟貧困人士，尤其在疫情當下更是如此。拜登時代的參眾院都由民主黨掌控，未來通過法案不會很困難，速度可能加快，建議有錢人立刻行動，向會計師討論如何在富人稅時代省稅，做好理財規畫。

針對拜登近期提出的1.9億紓困法案，內容包括對低收入、非法移民有更多的寬容及救濟，另也包括1400元的個人紓困金。張青指出，拜登對低收入及有子女的家庭非常寬容，因此17歲以上被撫養人子女、個人納稅識別號碼(ITIN)持有者，是否有望拿到新一波紓困金也是關注的重點之一。

拜登 低收入 紓困金

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