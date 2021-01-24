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PPP新規 放寬員工稅收抵免

記者謝雨珊／洛杉磯報導

報稅季將至，北美華人會計師協會聯合洛僑中心，23日上午舉辦一場「2021稅法、生活線上講座」，帶給民眾即時的最新稅法資訊。新任會長張青表示，期盼透過舉辦免費講座，服務有需要幫助的民眾。許多民眾認為內容受益良多。

張青表示，今年的稅法相關事宜將出現一些變化，值得大家關注。例如：往常大約在1月底左右，民眾可開始報稅，今年延期至2月12日、新的薪資保護貸款計畫也有所更新、保留員工抵稅額的申請也有變化。當天由監事長陳英煌主講「新一輪薪資保護計畫PPP-2，你做好準備了？」。他在演講中提到，第二波貸款申請的注意事項，包括第二波PPP將優先給少數族裔、弱勢群體以及女性業主的企業。第二波PPP申請要求2020年第一、第二，或第三季度的總收入，相較2019年同季度降低了至少25%，以及300人以下、最高可獲得不超過200萬元。

創會會長林清吉主講「報稅、查稅、萬萬稅，讓專家教你如何解謎」，演講談及如何避免被查稅的可能，他建議民眾最好尋找專業會計師，擔任自己與國稅局間的橋梁。他也提醒民眾，最好針對每一種補助或紓困金，查詢聯邦與加州政府是否一樣，是否將補助或紓困金視為收入。副監事長施啟祥談到「什麼是保留員工稅收抵免（ERTC）」，他強調，最新PPP計畫放寬了ERTC。原法案要求每個員工，最高只能用前1萬元薪資來抵稅，而2021年的新規變成每個季度每位符合要求的僱員都有1萬元來抵稅。

會長張青主講「拜登入主白宮後的美國稅法走向」，他談到拜登政府的稅改將以「加稅於富人，加惠於窮人」為走向，提醒有錢人盡快做好理財規畫，避免損失更多錢。華興保險總裁張國興主講「疫情下新常態」，分享最新的勞工法，另也呼籲民眾在1月31日前申辦加州全保，沒健保在加州有罰款 。

為了服務南加華人社區，給予大眾最即時正確的資訊，北美華人會計師協會除了舉辦這場講座外，也將於1月30日及31日兩天，聯合國稅局及世界日報舉辦稅法講座，另於2月6日聯合橙僑中心舉辦線上講座。

紓困金 加州 華人

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