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世華南加分會 唐久麗接會長

記者王若然／洛杉磯報導
新任會長唐久麗（中間）及新一年的理事會成員。（截圖）
新任會長唐久麗（中間）及新一年的理事會成員。（截圖）

世華南加州分會2020-2021年新舊任會長交接典禮於23日在線上舉行，卸任會長冉瑞宜交棒新任會長唐久麗，回顧了過往一年的成就並展望新年的規畫。

世界華人工商婦女企管協會南加州分會今年成立30周年。回顧2020年在疫情衝擊下，很多事情是「計畫趕不上變化」。在會長冉瑞宜的帶領下急速轉型，成功舉辦了七場網路專業講座，新加入25位成員，為社會各界捐款近萬元。冉瑞宜說，在疫情期間，秉承「老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼」，募集善款舉辦多場愛心食物，捐贈給主流社會學區，贊助食物銀行和老人院，贈與防疫用品給警消中心支援撲滅山火，並成功舉辦了「金冠獎」選拔傑出華商婦女菁英。

唐久麗表示，接下了會長的棒子，想與大家一起思考在2021年想要留下什麼？2020年新冠疫情把全世界推入前所未有的危機中，看到生命的流失和政策變動。2021年將滿懷感恩之心，共同擔負起一份責任，為社會作出貢獻。她願意挑起擔子，遵循總會宗旨，掌握動脈，建立網絡，發展經貿，同時宣揚中華文化，開展文明外交。在2021年帶領世華姐妹共同努力，風華再現。

2021-2022年九位新理事為：胡安瀅、何宛蓤、郭凱琪、賴泱璇、林昆蓉、蘇凱筠、湯淑惠、王楊士慧、游蕙綾。續任的理事八位為：鄭怡薇、孟心韻、斐映棋、岑文潔芝、孫華翊、唐久麗、吳淑珍、巫秀珍。

世華南加分會舉辦線上會長交接儀式。（截圖）
世華南加分會舉辦線上會長交接儀式。（截圖）

疫情 加州 南加

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