供不應求 打疫苗出現「後備排隊潮」

新冠肺炎疫苗 至今供應不足，許多接種點外，出現不少「後備排隊潮」，等待一日下來可能多出的疫苗。包括年輕人，部分人來自距離接種站遙遠的社區，更有人天亮前便「駐紮」接種站。

由於部分診所在一天結束，或下午休息後仍有少數沒用完的劑量，一些施打「潛規則」也很快傳開，謠言滿天飛，人人「各憑本事」，希望成為優先施打者之一。

洛杉磯 時報報導，近幾天位於南洛杉磯的Kderen社區衛生中心（Kedren Community Health Center）和Balboa運動中心總吸引大批人，在黎明前便開始聚集。

23日在Balboa運動中心，一群老人和醫護人員排成蜿蜒的長隊等待注射，但公園與網球場外，也排了一群等待剩餘的疫苗者。年輕人、老人們聚集在草坪，身上蓋著毯子，討論著是否有額外的疫苗，謠言滿天飛，許多人聽聞「約有200人在前一週一個下午，幸運獲得疫苗接種。」

然而，洛縣 公共衛生局不建議居民到疫苗接種點等待可能多出的疫苗，他們預估，每天通過這種管道成功接種者少於20人或30人。

Kedren社區衛生中心負責疫苗的Jerry P. Abraham說，21日現場的800多劑疫苗中，有40劑給了65歲以下非醫護人員。

臨床業務負責人Sonny Tran說，20%至30%預約施打者並未出現。衛生官員說，在全縣內，預約不出現的比例不到10%，醫護人員和65歲以上居民仍是優先施打者，然當庫存失效前，「我們不願浪費」Tran說。

該接種站位於南洛杉磯，當地97%為西裔或非裔，但21日和22日在外面後備等待者都是白人。

來自山谷地區的57歲的Caitlin 22日清晨4時45分，便與兒子一起等待注射，她說，他注意到「停車場內有很多昂貴汽車。」

32歲的William Crouse與38歲的朋友Teddy Jones在現場等待，他說，目前洛縣疫苗推動的情況，他可能還需半年才有資格施打，因此來此地碰運氣。

然86歲的Selda Hollander也在後備的等待隊伍中，她在寒冷的天氣中坦言「我不知道是否值得，等待疫苗的同時，因天氣因素我可能生病。」