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加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

疫苗留第二劑注射 恐減少供應第一劑

編譯組／綜合報導

加州官員紛紛在各地開設更多新冠肺炎疫苗注射站點，然目前最大問題是疫苗短缺，許多人苦無疫苗可打外，另一個問題是，許多人到了三、四周規定的時間施打第二劑疫苗的階段，這意味著部分疫苗需留做第二劑使用，因而再減少第一劑的施打。

官員指出，若按照目前疫苗供應速度，恐需到6月，才能完成65歲以上長者的疫苗接種，至2022年，洛縣等地全面接種疫苗的目標才得以實現。

洛縣衛生局首席科學官Paul Simon說，若每周疫苗供應運送量增加至50萬劑，該縣才能在夏天前，對75%成年人進行注射。但目前的速度，「恐延續至2022年。」

不僅如此，Simon也表示「未來一周大部分疫苗供應，將提供給第二劑使用。」對第一劑的數量管控，他坦言「要很小心，因為我們無法預測數周後的疫苗供應。我們也不清楚，若延遲施打第二劑，身體會得到怎樣的保護。」

對洛縣來說，65歲以上居民，可在縣公共衛生局網站預約施打。無法使用電腦的居民，可在上午8時至晚間8時30分致電833-540-0473。該縣還通過其他網站，連接至大規模疫苗接種場所如道奇球場、聖費南度娛樂公園、林肯公園等。

橙縣也會在Aliso Viejo的Soka大學開設繼迪士尼樂園後，第二個大規模疫苗接種站。該縣計畫營運五個接種點，官員說，這對在7月4日前替所有居民接種疫苗的目標至關重要。

聖地牙哥縣過去幾天已收到17萬3000多劑疫苗，並在Chula Vista啟動大規模接種點。

內陸帝國則可在河濱加大醫療系統中找到關於縣民訊息。聖伯納汀諾縣居民可上該縣提供的網站查詢。范杜拉縣則替75歲以上居民提供疫苗，可上網或致電805-477-7151。

疫苗 洛縣 加州

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