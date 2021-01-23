亞裔連署 留奧林匹克警分局 1.7萬簽名力量大

黑人的命也是命（BLM）運動興起後，洛杉磯市警局（LAPD）預算被大刪1.5億元，局長摩爾（Michel Moore）不排除關閉奧林匹克（Olympic）、Mission與Topanga三個分局。但關閉奧林匹克卻遭到強烈反對，來自韓裔 、華裔與泰裔的代表遞交1.7萬人簽名的請願書後，摩爾改口應該不會關閉奧林匹克分局。在一片反對警察 的聲浪中，韓國城的奧林匹克分局有何特別？

當然，最大的特點是奧林匹克分局鄰近韓國城，而韓裔的特性是最大因素之一。不過當地雖然隨處可見韓文標示，但事實上轄區內的居民超過五成是西語裔，亞裔略多於30%。但許多韓裔對於1992年的洛城暴動餘悸猶存，當時韓國城還沒有設立分局，就算在南韓沒當過兵的新移民 ，也得拿槍保護家產。

當奧林匹克分局2009年成立後，不少韓裔員警請調到當地服務，甚至有遠從橙縣來的韓裔，只為了與懂韓語的警員致意。現年51歲的資深警員Harry Cho就是其中之一。他告訴洛杉磯時報，六歲移民美國的他，從小在這個社區長大，能夠回到老家，以韓語與民眾溝通，讓他有種回家的感覺。當地居民一發現，警察竟然也會講韓語，也是一傳十十傳百，大家都喜歡找Harry Cho幫忙。

奧林匹克分局也與其他分局不同，相當致力在地化。除了西裔溝通之外，分局鼓勵員警參加韓國文化研習班，瞭解韓國文化，方便他們與韓裔溝通時不致失禮冒犯。因為韓國特別重視長幼有序，所以洛杉磯加大的講師Jennifer Jung-Kim除了強調這點，要員警對長輩特別禮貌，更提醒進家門時，如果不方便脫鞋，一定要先說。

除了當地韓裔經過暴亂後深覺需要警察的保護，以及奧林匹克分局對多元族群的重視，整體環境也反映出，韓裔與其他亞裔對警察的信任度本來就比較高。羅耀拉馬利蒙特大學（Loyola Marymount University）的調查顯示，30%的黑人說他們絕對不相信LAPD的警察，但白人只有4.2%、亞裔5.7%、西裔9.8%。

當年經歷過暴動的Chang Lee說，幼年就移民美國的他，根本連槍都不會用，但是為了保護家族產業，只好拿著借來的槍，站在家族小型超市的屋頂上，不讓暴民劫掠財產。而在LAPD局長摩爾說可能關閉奧林匹克分局後，63歲Chang Lee也成為連署者的一員。現在已經脫離當年慘況、當上洛市韓裔美人商會會長的他說，警察對韓國城來說太重要了。

在韓裔的帶領下，當地的薩爾瓦多移民、華裔與泰裔都動了起來，最後聯名向LAPD請願，在與摩爾深談後，摩爾終於鬆口說他不會關閉任何分局，還要社區領袖和他站在一起，抵擋市府的壓力。Chang Lee略帶驕傲地說，1萬7000個本人親簽的請願書，絕對有它的價值。