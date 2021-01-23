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租金談不攏 西好萊塢知名旅館歇業

編譯組／綜合報導 

西好萊塢日落大道上的知名旅館標準酒店(The Standard)，於22日停業，為22年的輝煌歷史畫下句點。

它先前曾經接受過李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、卡麥蓉狄亞(Cameron Diaz)與班尼西歐狄奧托羅(Benicio del Toro)等好萊塢名人資金挹注，並接待過珍妮佛羅培茲 (Jennifer Lopez)、麥特迪倫(Matt Dillon)、鄔瑪舒曼( Uma Thurman)、蘿絲麥高文(Rose McGowan)、女歌手葛洛莉亞艾斯特芳(Gloria Estefan)等藝人。 

Standard International創辦人Andre Balazs建立了一系列的The Standard旅館，日落大道的The Standard是第一家，當年是由知名設計師Shawn Hausman所設計。其知名標誌是門口倒置的The Standard字樣，內裝則強調休閒、酷與明星出入的亮麗感。不過Andre Balazs已在2017年卸任。 

Standard International發言人表示，地主在2019年要求調漲租金，但價格超出太多，而且集團與對方協調無效，最終決定歇業。不過，洛時解讀，部分原因也來自疫情導致旅客大減。地主Ferrado Group對此未做評論。

旅館 好萊塢 租金

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