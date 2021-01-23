入閣前 貝西拉查洛縣警侵民權

加州檢察長貝西拉。（美聯社）

即將加入內閣的加州 檢察長貝西拉（Xavier Becerra）22日突然宣布，將對洛杉磯 縣警局（LASD）展開民權侵害調查。LASD長期遭到質疑，員警涉及過當執法與侵害民權，但是LASD局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）向來全盤否認。

警員遭質疑長期涉過當執法

貝西拉強調，民間監督團體一直向他反映，LASD的警員持續侵犯人民受到憲法保障的應有權利，特別是檢察長辦公室近來更接到LASD試圖掩蓋事實的指控，因此才會決定對LASD員警過當執法、同僚報復與管理不當的問題展開調查。

不過，維拉紐瓦隨後也發表聲明，強調他身為一局之長，當然樂見非刑事的行為調查。但是他個人堅信，LASD自己一定能夠不偏不倚地的完成客觀調查，並滿足社會期待。但他也說，對於檢察長辦公室的調查，LASD會充分配合，並以透明與負責任的態度提供必要資訊。

貝西拉在聲明中表示，社會上對於LASD是否以負責態度執法已經飽受質疑，因此檢察長辦公室將會組成專案團隊進行調查，以認定LASD的員警、主管是否違法亂紀，LASD的監察單位是否恪盡職守。

不過貝西拉並未說明，調查是否會針對特定分局或是某些部門，以及調查是否會徹查員警私下拉幫結派。貝西拉在聲明中僅強調，他們的調查並不侷限於特定層面、處所或個人，而是要釐清LASD是否按照法律規定行事。

局長維拉紐瓦「配合調查」

至於LASD是否會如維拉紐瓦所稱的全盤配合，貝西拉則撂下重話，如果警局不願配合，他們還有更為強勢的做法，就算是要上法院辯個清楚，他們也不會退讓。

不過，洛杉磯時報指出，先前類似的調查行動似乎已經見效。 針對寇恩縣警局的調查已經迫使警方回應，並對執法行為作出限制，包括對開槍射擊的更嚴格要求，以及搜查程序的更嚴謹規範。