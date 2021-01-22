川普成共和黨燙手難題

遙想當年共和黨 ，川普 「MAGA」震天響；如今參眾兩院與白宮，控制全歸民主黨 。川普還想建新黨，著實坑慘共和黨。川普已成負資產，共和黨建制派需謹慎壯士斷腕，逼急川普，只會成就民主黨。

儘管在川普帶領下，共和黨2017年有過連掌參、眾兩院與白宮的輝煌。可惜好景不長，2018年共和黨輸掉眾院、2020年丟白宮、2021失參院。上一個導致本黨如此狼狽的總統，還是1932年被羅斯福擊敗的胡佛。

長期來看，川普是共和黨負資產，已是板上釘釘。難怪共和黨領袖麥康諾忙著壯士斷腕，直指國會山莊暴動因川普而起，似在為參院共和黨團處理川普彈劾案定調。

其實川普問題，並非朝夕可解決；因為一旦逼急川普，對共和黨會造成更大傷害。在疫情如此嚴峻情況下，川普在2020年大選中，仍能獲得超過7400萬張普選票。川普一句沒有明顯證據的「大選存在舞弊」，令大量川粉深信不疑，不惜為他大鬧國會山莊，其影響力可見一斑。

「華爾街日報」報導，川普有意建立新政黨，原因之一就是與包括麥康奈在內的共和黨建制派矛盾日深。川普成立新黨，不僅無法撼動兩黨輪流執政的局面，還會分流共和黨選票，變相幫助民主黨穩固江山。

美國歷史上發生過類似事件，值得共和黨借鏡。前共和黨總統西奥多羅斯福，建立「進步黨」參選總統，分走共和黨大量選票。導致1909年時任共和籍總統塔夫脫競選連任失敗，被民主黨候選人威爾遜漁翁得利。從1860年到1933年的73年中，共和黨基本壟斷總統寶座，民主黨只有16年執政；持續最長的，就是威爾遜的八年；期間還成就他率領美國打贏第一次世界大戰，名留青史。

西奥多羅斯福是與華盛頓、傑佛遜及林肯並列拉什莫爾山（又稱總統山）的知名總統，他成立的新黨，尚且無法撼動民主、共和黨輪流執政局面。川普創建的新黨，試問能掀起多大波瀾。

如今狀況，與中國三國時期高平陵之變類似。司馬懿指洛水發誓，允諾只削曹爽兵權，絕不傷其性命。若能讓川普陷入曹爽般「亦不失作富家翁」陷阱，將來再徐徐圖之，川普難題可解。否則太快切割、逼急川普，使其挾川粉以令「愛國黨」，則後患無窮也。