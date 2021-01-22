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1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

預約新冠疫苗網站將增加中文

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
加州公共衛生局官員潘靄醫師。（線上截圖）
加州公共衛生局官員潘靄醫師。（線上截圖）

加州公共衛生局官員聯合多位社區領袖，21日在線上向亞太裔（AAPI)）社區宣導施打新冠疫苗的重要性。亞裔醫學專家Tan Duong指出，預約疫苗的網站目前只有英文，未來將會增加更多語言服務包括中文，並增設諮詢專線中心（call center）。

亞裔醫學專家Tan Duong。（線上截圖）
亞裔醫學專家Tan Duong。（線上截圖）

加州代理衛生總監潘靄醫師（Erica Pan）表示，人體對新冠疫苗的抵抗率可以達到95%，疫苗經過研究實驗，並按照最安全的步驟研發出來，有絕對的安全保障。新冠肺炎病毒傳播至今僅一年多，科學家仍在努力研究，疫苗在體內發揮作用的時長目前尚不清楚；接種疫苗後是否有機會再染上病毒的可能性也不清楚，因此建議接種疫苗者，最好還是盡量待在家中，外出戴上口罩，與人保持六呎距離遠，以協助社區減緩病毒擴散。

根據加州公共衛生局官網，新冠肺炎疫苗有兩劑，第一劑打完需隔21天（Pfizer/BioNTech）或28天（Moderna），再施打第二劑。民眾可免費接種疫苗，無須花費任何費用，符合接種資格的人都可上網預約接種疫苗。目前，輝瑞（Pfizer/BioNTech）的新冠疫苗適合16歲及以上者接種、莫德納（Moderna）適合18歲及以上者施打。16歲以下的孩童適合的疫苗還在研發當中。

對於那些容易出現過敏反應的民眾，潘靄醫師建議這群人詢問家庭醫師，以判斷身體狀況是否適合施打新冠疫苗。

目前加州的新冠肺炎疫苗數量非常有限，58縣都有各自施打疫苗的相關程序。現階段加州只開放防疫前線醫護人員、療養院長者、65歲及以上長者、及高風險從業人員像是孩童教育人員、緊急服務人員、食物及農業人員接種疫苗。下一階段將允許大眾運輸人員、商業及住宅服務相關人員、重要設施施工人員等接種疫苗。

疫苗 加州 新冠肺炎

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