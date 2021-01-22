橙縣亞裔仇恨案件飆升 警方籲華人勇敢報案

爾灣市長Farrah Khan主持亞太裔仇恨犯罪線上論壇。（網路截圖）

去年橙縣 以亞太裔為目標的仇恨案件大增，爾灣 市長Farrah Khan 20日晚主持亞太裔線上仇恨案件論壇，邀請爾灣警局及社區代表出席說明，提高居民對仇恨案件的認識，並積極配合警方加強防範。

橙縣人際關係協會執行主任Don Han表示，歷年來橙縣地區以亞太裔為對象的仇恨案件都在十件以下，許多亞太裔新移民不願報案是原因之一。但去年卻有超過50件以亞太裔為對象的仇恨案件，令人不得不心生警愓。

爾灣警局局長Mike Hammel表示，由於一般民眾對仇恨案件缺乏了解，即使受攻擊也不會向警方報案。遏止仇恨案件要靠警方、政府及社區通力合作，爾灣警局從2015年開始追蹤發生在爾灣市的仇恨案件，從統計數字上可看出，仇恨案件在爾灣過去兩年都加倍增長。

爾灣市警探Victor Chang及Jason Renshaw輪流上場，解說仇恨事件的範圍，仇恨言論（speech）、案件(incident)及犯罪(crime)，都是指因為被害人的種族、國籍、宗教信仰、性向或缺陷，而進行言語或行為上的攻擊，只有在證據構成破壞、攻擊、偷竊及威脅等犯罪條件時，警方才會交由檢察官依仇恨犯罪提起公訴。

但不論個人受到攻擊的程度，警方都鼓勵民眾舉報，在證據模稜兩可的情況下，警方收集類似的案件，可能有助於日後進一步調查及追訴。

華裔警官Victor Chang鼓勵華人利用爾灣警局網站上，有關仇恨犯罪的中文資源。（網路截圖）

以去年12月27日上午11時左右，發生在爾灣與托斯汀交界的Tustin Market Place仇恨案件為例，華裔女子在商店購物時，發現身旁一男一女未戴口罩，也未與她保持六呎距離，於是向店員反映。沒想到在停車場又遇上同一對男女，白人男子指著她罵「滾回中國，滾回你家」，看到她拿出手機更加生氣，威脅要對她動手，並以帶有種族歧視的言語嘲笑說「錄影也沒用，謝謝你給我的國家帶來新冠病毒！」托斯汀警局獲報後，隨即展開調查與搜證，由於錄影證據完整，不但找到犯案者，並已將全案交由橙縣檢察官處理。

南海岸中華文化協會會長陳景星也在論壇上指出，去年9月及10月中華文化中心兩度遭惡意破壞，戶外劇場 牆上及中式花園的造景石都被噴漆，垃圾桶四散。幾星期後，又有人利用周末，破壞戶外劇場的舞台插座，這是中心啟用15年來，從未發生過的事。爾灣警局根據現場錄影，發現是由不同的青少年犯案，由於缺乏仇恨作案證據，雖然找到肇事者，僅作一般案件處理。

市長Farrah Khan表示，在她當選市議員之前，曾陪同遭受仇恨攻擊的朋友到爾灣警局報案，她的朋友原本非常緊張，也在警員專業協助下了解到報案的重要性。