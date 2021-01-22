我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2463萬確診 加州破310萬

目標70%長者！加州拚65歲以上打疫苗 6月底前完成

參院表決若成僵局 賀錦麗將是關鍵一票

編譯組╱綜合報導
賀錦麗(右)20日宣誓就任副總統。(Getty Images)
賀錦麗(右)20日宣誓就任副總統。(Getty Images)

曾任舊金山市檢察長的賀錦麗(Kamala Harris)20日在華府宣誓就任副總統，接著立即主持三名民主黨新任參議員宣誓就任，使民主黨成為參議院多數。因為民主黨雖然與共和黨各占50席，但賀錦麗在參院也有一票。當兩黨在投票形成50票對50票僵局時，她就成為決定性的一票。

接替賀錦麗的加州聯邦參議員帕迪拉，以及1月5日在喬州贏得選舉的兩名參議員奧索夫和沃諾克，20日都在賀錦麗主持下宣誓就任。三人的加入，使民主黨在參院達到50票。

賀錦麗在參院的重要性，在拜登就職後將會立即展現出來。拜登提名的新政府內閣人選須由參院投票確認。如果共和黨人反對拜登所提人選，而兩黨投票也成僵局，賀錦麗的一票將具有決定性作用，可保拜登人選過關。

拜登承諾加快發放疫苗和抗疫，恢復經濟，以及改革健保和清潔能源。特別是他提出的1.9兆元紓困計畫，都必須得到參院通過。大部分法案可能受到擁有50票的共和黨反對。如果共和黨對法案發動冗長辯論(filibuster)，那麼法案就需60票才能通過。賀錦麗在參院將扮演重要角色，必須為民主黨爭取到至少十名共和黨參議員，才能該法案得到通過。如果大部分拜登新政都要通過參院的挑戰，賀錦麗將成為拜登新政府成敗的關鍵。

參院中的共和黨人有保守派和溫和派之別。賀錦麗最有希望爭取到溫和派的支持。除了共和黨人，民主黨內也有自由派和溫和派之別，而且還有三名「保守派的民主黨人」，這些民主黨內派別都是賀錦麗爭取的對象。

賀錦麗 參院 民主黨

上一則

洛縣現場疫苗供不應求 臨時解凍應急

下一則

橙縣亞裔仇恨案件飆升 警方籲華人勇敢報案

延伸閱讀

亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜

亞馬遜暢銷書充滿「就職」詩人高爾曼、賀錦麗外甥女登榜
行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案

行政命令連環發…麥康諾批拜登走錯路 嗆杯葛法案
世界晚報／拜登簽口罩令示警下月死亡總數50萬

世界晚報／拜登簽口罩令示警下月死亡總數50萬
賀錦麗印度親屬遠方齊聚祝賀 盼4年後見證就任總統

賀錦麗印度親屬遠方齊聚祝賀 盼4年後見證就任總統
拜登下令重返WHO 佛奇率團參加年度執委會會議

拜登下令重返WHO 佛奇率團參加年度執委會會議

熱門新聞

林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
16日晚被迫住進重症監護室的張秀娟，目前正與病毒頑强抗爭。(凱薩醫院)

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

2021-01-17 18:23

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45
Jeff Engman出現肺部膿腫後遺症。（ABC7）

越來越多新冠輕症患者 康復後出現後遺症

2021-01-16 14:35
洛杉磯道奇體育場改為大型新冠病毒檢測中心。（電視截圖）

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

2021-01-14 14:30
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛

拜登就職典禮 亞裔特勤吸睛
南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人

南韓直播主低胸裝吃播 意外錄到老闆娘偷譙瘋女人
總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳

總統就職他倆造型最吸睛！迷因圖在網路上瘋傳
「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店

「不要拜登 要復仇」極左翼團體示威 砸星巴克創始店
無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡

無證可合法 親屬配額增 拜登移民改革法重點看這裡