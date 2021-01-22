學者：川普涉煽動暴亂 先彈劾才能療傷

20日是川普任期的最後一天，圖為他離開白宮。(Getty Images)

聖荷西州大一名政府學教授表示，新總統拜登呼籲團結和療傷止痛。但美國 有必要對川普 展開彈劾，因為公平地完成彈劾程序，才有可能達到真正的療傷和團結，不能讓川普涉嫌的煽動暴亂罪不了了之。

聖荷西州大教授格斯頓(Larry Gerston)說，拜登就職，新政府開始，美國為了團結，有必要翻過川普的一頁。但這種說法不切合實際需要。為了美國民主制度，避免再有人煽動攻擊國會，避免再有人試圖推翻美國的選舉制度，參院 有必要進行彈劾川普的審訊。

經過川普四年破壞，美國確實需要團結和療傷。但1月6日發生國會暴亂後，每天都有新內情揭露。揭露越多，越使美國人覺得川普的所作所為荒謬，因為有必要進行川普涉嫌的煽動叛亂罪的審訊。

格斯頓表示，參院應該公平地進行審訊，讓涉嫌暴亂的所有內情一一曝光，公開讓全部美國人看到。唯有這樣才有可能讓事情真的成為過去。另方面，川普也有公平的自辯機會，在100名陪審團員(100名參議員)面前為他自己辯護。參院的審訊不是像川普所指責的那樣成為獵巫，而是讓所有事實和證據展現出來。

川普已經去職，失去對共和黨的大部分影響力。連參院少數黨領袖的麥康諾18日也正式與川普切割，直指川普是煽動和導致暴亂的人。眾院在13日通過彈劾案時，已有十名共和黨議員倒戈，相信在參院的審訊中，將會更多共和黨參議員與川普切割。

格斯頓指出，如果不進行審訊，沒有對川普涉嫌的煽動叛亂罪作出裁決，讓川普無須為他的行為負責，可能讓他和他的支持者變得更加不受約束。這對美國絕非好的發展。