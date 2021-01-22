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賀錦麗突破政壇天花板 華人好友與有榮焉

記者李晗／舊金山報導
蘇榮麗（左）參加賀錦麗2004年的就職典禮。（蘇榮麗提供）
蘇榮麗（左）參加賀錦麗2004年的就職典禮。（蘇榮麗提供）

新任美國副總統賀錦麗（Kamala Harris），1月20日宣誓就職。身為有色人種的她，打破美國政壇的天花板。她的舊金山華人好友為她感到驕傲。灣區政界出身的女性，目前可謂是在美國政壇風光無限。副總統賀錦麗與聯邦眾院議長波洛西（Nancy Pelosi），分別作為總統繼位的第一和第二人，均是出身舊金山政界的女性。

舊金山第四代華裔蘇榮麗（Julie Soo），與賀錦麗認識多年。賀錦麗為人熟知的中文名字，便是由蘇榮麗的父親，已故舊金山僑領蘇錫芬所起。

蘇榮麗表示，非常驕傲能夠看到賀錦麗的就職，尤其是賀錦麗作為一個有色人種，將會給美國的多元化帶來巨大的改變。她強調，以往大家在說「多元化」的時候，都只是嘴上說說。但是賀錦麗不同，因為她本人就是一個活生生的例子。

蘇楊美寶（左起）、賀錦麗與蘇錫芬合影。賀錦麗的中文名便是蘇錫芬所起。（蘇榮麗提供...
蘇楊美寶（左起）、賀錦麗與蘇錫芬合影。賀錦麗的中文名便是蘇錫芬所起。（蘇榮麗提供）

作為美國首個女性副總統以及有色人種副總統，賀錦麗與灣區淵源很深。她在東灣出生長大，政治仕途起源於舊金山。2003年，她當選舊金山檢察長，隨後歷任加州總檢察長、聯邦參議員，在2020年獲拜登提名成為副總統候選人。

賀錦麗勝選舊金山檢察長後，蘇榮麗以及父親蘇錫芬、母親蘇楊美寶都曾參加2004年賀錦麗在舊金山戰爭紀念館的宣誓就職活動。

賀錦麗 舊金山 美國

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