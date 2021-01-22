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3周內 洛縣逾4000染疫亡 各醫院和法醫辦公室存放2700具遺體

編譯組／綜合報導 

不論加州整體或人口最多的洛杉磯縣，目前新冠疫情雖然都出現一些好轉跡象，比如說住院人數下降。但同時，因為醫院採取緊急應變措施，盡量不收治輕症病患，住院患者死亡率反而大幅增加。洛縣衛生服務局20日的數據顯示，2020年9月至10月死於新冠的住院病人僅八分之一，但11月初至今，新冠住院死亡人數加倍增加到四分之一。從今年元旦至21日，三周內洛縣已有逾4000人死於新冠，目前洛縣各醫院和法醫辦公室存放了2700具屍體。

此一趨勢反映洛縣整體狀況的惡化。洛縣2020年11月初疫情復起時，每天只有20人死於新冠，但單是今年1月20日的前七天內單日死亡人數就達206人。自新年假期以來，洛縣就有超過4000人死於新冠，占洛縣全部死者1.4萬人的三分之一弱。 

洛縣人口占加州的四分之一，但死亡人數卻占全州3.5萬例的41%。洛縣衛生局專家Roger Lewis說，住院患者死亡風險大增的主要原因在於，疫情復起後醫院爆滿，最後導致只能收治重症病患。因為能夠住院的病患本來就已經狀況很差，所以死亡風險也更高。 

洛杉磯時報列出9月至10月間，與11月疫情復起後的數據，就很容易瞭解差別所在：9月4日至11月3日間，每個住院病人平均住院日期為6.93天，留在加護病房的天數為2.09天，靠呼吸器維生的天數為1.16天；但自11月3日之後，住院日數增加為9.49天，ICU天數為2.38，呼吸器天數為1.89天。 

另外，洛縣雖然住院人數開始漸少，1月20日共有7073名新冠患者住院，較1月5日的高峰減少12%。但ICU的人數卻仍然持平，20日還有1687人，僅比1月8日時減少2.5%。

同時，洛縣死於新冠的人數依然維持高檔，導致南岸空氣品質管理局不得不放寬標準，讓更多屍體能夠盡快火化，因為醫院、殯儀館、火葬場都已經放不下了，因此單是15日一天，就有2700具遺體停放在醫院或驗屍處。

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