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疫期宅家追劇 影音串流大打「留客戰」

編譯組／綜合報導 
Netflix夯劇「柏捷頓家族：名門韻事」。（Netflix提供）
Netflix夯劇「柏捷頓家族：名門韻事」。（Netflix提供）

新冠疫情發生後，越來越多人被迫待在家裡，打發時間的選擇之一就是追劇。這讓串流媒體(streaming media)的2020年成績單特別亮眼，但Disney+、HBO Max、Peacock、Apple TV+、Discovery+這些付費頻道，2021年卻面臨截然不同挑戰，訂戶雖然增加，但觀眾在看完想看的劇之後就退訂，或改看有廣告的節目，導致流失率（churn）越來越高。 

最新調查發現，去年10月間，每個訂戶訂閱的串流媒體平均為五個，較新冠來襲前的三家增加不少，這對串流媒體來說是個好消息。但同時也代表訂戶一旦負擔不起那麼多頻道的費用，很快就會放棄其中的幾家，甚至全部退訂，改看免費但有廣告的Tubi、Pluto TV與Roku Channel。 

國際顧問公司德勤（Deloitte）在去年10月對1100名訂戶的調查顯示，46%的受訪者過去半年至少退訂了一家串流服務。但去年1月時，只有20%的人說，在過去一年裡退訂過。退訂的原因，高達62%是因為他們想看的劇已經播完。因此，各家串流媒體原來的目標是招攬到越多訂戶越好，但現在卻是比「誰能留住更多訂戶」。 

無怪乎，各家串流頻道不僅要推出夯劇，吸引客戶，還要能夠為VIP提供「VVIP」的服務，包括頂級的用戶經驗（UX）。Netflix宣稱2021年至少會推出70部全新影片，讓訂戶「周周有新片」（New movies. Every week. All year.）。Disney+則一口氣將年度新片增加到100部。HBO Max更主打串流與劇院同步上映，而且不額外收費的優惠。

華納傳媒（Warner Media）董事長薩諾夫（Ann Sarnoff）說，影視產業現在的生態已經大不相同，成不成功已經不再取決於實體觀影的門票收入，或影評看不看好，而在於訂戶流失率能不能降到最低，以及訂戶的觀影經驗是否良好。因此，業者更在乎的是，能不能為訂戶提供「專屬」、「量身打造」的看片經驗，而不再是吸引越多人到電影院一起看片。

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