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世華南加州分會 新舊會長1‧23線上交接

洛杉磯訊
世界華人工商婦女企管協會南加州分會 2020-2021 新舊任會長交接典禮和年會，訂1 月 23 日 ( 星期六 ) 下午 2至4時（美西時間）在線上Zoom舉行。（主辦單位提供）
世界華人工商婦女企管協會南加州分會 2020-2021 新舊任會長交接典禮和年會，訂1 月 23 日 ( 星期六 ) 下午 2至4時（美西時間）在線上Zoom舉行。（主辦單位提供）

世界華人工商婦女企管協會南加州分會2020-2021新舊任會長交接典禮和年會，訂1月23日 (星期六)下午2至4時（美西時間）在線上Zoom舉行，歡迎社區人士共襄盛舉。

主辦單位指出，新任會長唐久麗將繼續傳承世華美德，並以「鳯凰于飛群英會，精彩閃亮在世華」理念及目標，將世華南加州所有姊妹在2021年緊密連結，發揮姊妹特長，攜手連心相互支持家庭、事業及下一代。

2021年會長唐久麗將延續2020年會長冉瑞宜規劃受歡迎的活動，並深入探討，如：姊妹一刻鐘、企業參訪、電子商貿講座、主流商機交流、藝術饗宴、公益活動等。

會長交接典禮將於線上舉行，2020會長將分享總結2020年所有活動，2021年會長將介紹新工作團隊、預定活動等。線上活動開放給社區有興趣的人士參加，唯須先登記註册，才有機會參加抽獎活動。主辦單位準備非常多的禮物、禮品卡等著送出去，詳情可電郵至:[email protected]詢問。

有意線上參加Zoom 雲端會議 ID: 832 7383 8431，Passcode: 1232021。

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