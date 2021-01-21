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大批難民滯留美墨邊境 盼拜登大發慈悲

編譯組／綜合報導 
蒂華納的移民之家Casa del Migrante，是難民暫時棲身之地。（洛杉磯時報）
蒂華納的移民之家Casa del Migrante，是難民暫時棲身之地。（洛杉磯時報）

大批各國難民現卡在墨西哥邊境的蒂華納（Tijuana），等待拜登上任後「大發慈悲」讓他們入境。

蒂華納是美墨往返聖地牙哥的必經之路，疫情發生後，雖然在美國工作的必要產業員工仍然可以進出，但大批希望進入美國、獲得庇護的各國難民，卻得留在蒂華納一直等待，不知道何時才能獲准進入美國。但在拜登就任總統之後，略為樂觀的氛圍卻在蒂華納慢慢升起，因為如果拜登真能兌現競選承諾，他們就更有希望進入美國。 

洛杉磯時報報導，在川普總統卸任之前，難民幾乎求助無門。不少人因為「留在墨西哥等」（Remain in Mexico）的政策而被送回蒂華納，有些則是連進都進不了美國，只能眼巴巴地等著登記。但美國這邊每天的受理件數有限，因此連登記排隊都要排隊，經濟條件稍好的還能租個地方住，不好的只能睡在街頭。 

但拜登就職的日子來到，難民群中開始出現希望。不少難民19日就集體錄製影片，恭喜拜登與賀錦麗就任正副總統之外，還希望他們救救這些已經困在邊境好久的人，有些甚至已經等了超過一年，不管男女老少都受盡煎熬。一名來自瓜地馬拉的難民說，川普政府根本就不管他們；來自海地的Angelina則說，她在收容營中產子，但卻因為防疫而被送回墨西哥。 

來自古巴的曼多薩家族（Mendozas）則是在2018年就因為政治迫害而逃到墨西哥，但在穿過南美、中美各國之後，卻被擋在墨西哥邊境。幾乎被搶得精光的他們，在獲得援助後才見到一絲希望。蒂華納救援團體Espacio Migrante的主任Paulina Olvera Cáñez批評，美墨兩國根本就是一丘之貉，難民卡在當地進退不得。

美國 拜登 墨西哥

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