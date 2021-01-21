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洛杉磯、長堤港卸貨告急 694碼頭工確診

編譯組／綜合報導 

截至1月17日為止，洛杉磯與長堤兩大港口共有694名碼頭工人新冠確診，並有12人因此死亡。除了確診者必須居家隔離外，曾經與他們接觸過的工人也無法到班，人力因此短缺1800餘人。兩大港口都是自亞洲進口民生物資的必經之道，勞力短缺導致貨櫃卸載進度緩慢，單是19日當天就有45艘貨輪停在港外，排隊等待卸貨。 

為了維持兩大港口的運作，除了國會眾議員巴拉甘（Nanette Diaz Barragán）、勞恩塔爾（Alan Lowenthal）表達關切外，洛杉磯市長賈西提、長堤市長賈西亞（Robert Garcia）都呼籲州長紐森加快疫苗接種速度，港口官員、公會領袖甚至希望將碼頭工人順序提前，在再醫護人員完成接種後就替他們接種。 

洛杉磯港執行長瑟若卡（Eugene Seroka）強調，雖然疫情發生之初，吞吐量驟減19%，但下半年就回升50%，「大家可以不買機票、不看球賽電影，但卻必須要買日常用品」。碼頭工人確診人數激增，已經讓港口運作幾近停頓，除了1800名員工不能到班，接下來恐怕還有更多人因為擔心染病而不敢到班。 

瑟若卡向洛杉磯時報表示，港口管理層與國際碼頭工會（International Longshore）、倉儲工會（Warehouse Union）真的什麼辦法都試過了，但到目前為止，沒有任何工人完成接種。洛時指出，大洛杉磯地區目前仍然在為第一線醫護接種，而且還有45萬人仍在排隊中，其他群體就算能夠提前接種，恐怕也要等到2月。 

洛杉磯港 長堤 眾議員

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