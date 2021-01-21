拜登釋善意 無證移民報佳音

總統當選人拜登就職當天將向國會提交「全面移民改革法案」，包括符合資格的無證移民八年取得公民權、擴大接收難民等，引發民眾對其未來移民政策的猜想。（unsplash圖片）

總統當選人拜登 20日就職日後據悉將向國會提交「全面移民改革法案」，包括符合資格的無證移民八年取得公民權、擴大接收難民等，引發民眾對其未來移民政策的猜想。移民律師大多認為，拜登上台後會比川普對移民，尤其是中國移民釋放更多善意，因為川普總統之前的做法太極端。

保險、旅遊巴士和餐廳的華人僑領鹿強，也看好拜登放寬移民政策，認為這將是美國經濟強心劑，同時也能帶動中國遊客繼續赴美投資、旅遊、讀書和消費。

律師許俊良相信拜登上台後會簽署一些行政命令，把川普之前行政命令先暫時凍結60天緩執行，之後再看其如何改變。拜登在職權內做「全面移民改革法案」，但仍要國會通過法律。即使國會現在都是民主黨為多數，但也未必一定能通過。像2013年前總統歐巴馬也嘗試過，但是國會沒有通過。最早以前1992年出現過類似的大赦，但那是早在1986年就開始討論，六年後才批准，且批准的也是1986年以前進來的人。因此即使大赦，也不是針對現在像宏都拉斯那些等著衝進來的人。

許俊良提醒即使有大赦，申請者也要小心謹慎，以移民局 公告為準則。如移民局沒有公告細則，就不要提交任何申請，因為沒有任何細節作為參考依據，那些說現在登記就有名額的說法都是騙人。

對於拜登擬給博士發綠卡的說法，律師劉龍珠表示贊同。他說，給博士發綠卡對很多念博士的人是好消息，可引發中國人赴美讀博士的熱潮。這個政策比工作簽證（H1B）取消工資限制或配額限制，對中國留學生 更有正面意義，因為多數人來美留學不僅僅學習和工作那麼簡單，更多人是想留下來。

僑領鹿強表示，從目前拜登對移民政策的看法，預測他將會放寬移民。特別是疫情之下，美國經濟如此蕭條，放寬移民無疑是強心劑，對商家更是好事情。以他從事的旅遊巴士和餐廳生意為例，這兩個行業主要依賴中國遊客和新移民，現在移民政策收緊，餐飲業、保險、商場等行業客人都在減少。如果能放寬，對中國人有吸引力。因為中國人對美國有信心，放寬政策後，中國人會馬上過來旅遊進行報復性消費，這對商家和美國稅收都是利好。

但他認為移民政策也不能一刀切，要有所選擇。那些對美國有貢獻，比如歡迎學歷高、有經濟實力的移民。但是對難民不該放寬，因為長遠來講會拖累美國經濟。民主黨要有所控制，不要什麼人都歡迎。針對來美八年以上的非法移民，可拿到綠卡的政策，他表示贊成。因為這些人已經在美國多年，如果讓他們繼續沒有身分，打黑工，會導致社區犯罪率增加。

鹿強說，拜登上台後移民政策不可能馬上180度大轉彎，會逐步進行。因為當前對美國最重要是控制疫情，移民是次要。等疫情控制住，就是放寬移民來刺激經濟。