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美染疫病故累計40萬6001人 超過二戰戰亡人數

陰謀論者相約拜登就職日示威 「萬人響應一人到場」

華人的「川普熱」空前

洛城新語

川普總統下台，北京終於等到這一天了。解除心頭大患和胸中之恨，黨媒、大陸民間網路言論、海外挺中共華人，充滿奚落嘲笑川普聲浪，幾乎到「舉國歡騰」地步。反觀美國，部分華裔川粉著實如喪考妣，偶像隕落，從此失去精神領袖，大有今後日子怎麼過意味。華人這麼熱中美國政治和川普，非常奇特。

中國人介入美國政治有多深？江澤民、胡錦濤時代，中國可謂隔岸觀火，黨媒報導美國政治相對較客觀謹慎，美中彼此也有攻擊，卻不是天天過招。習近平時代因中美交鋒，貿易戰、加徵關稅、封殺高科技輸銷中國、杯葛華為5G、抓中國間諜竊密等，黨媒報導美國巨細靡遺，比關注中南海動態熱中，「戰狼」更使新聞充滿殺伐和攻擊美國聲音。

川普被大陸稱為特朗普，華人故意用譯音稱他「床鋪」「床破」「闖王」「川大嘴」「川二」「嫖王」「懂王」「川豬」「人渣」等，充滿戲謔鄙視，發洩民族主義情緒。川普對中國不友善，但美國歷任總統從沒有人像川普這樣擁有大批華裔粉絲，俗稱黃川粉。

這些人對川普崇拜，仿如當年崇拜毛澤東或神祉一樣。川普說的話都是金科玉律，做的事一定對，即使駡「中國病毒」，他們也甘之如飴。黃川粉沒有民族主義或母國包袱，什麼理由讓他們死心塌地衷心擁護川普？是因川普反共？或這些人太愛美國？或像某宗教團體個人崇拜，終致奉川普如「教主」？都值得研究。

黃川粉的另一端，有批台灣背景移民因川普力挺台灣、售台先進武器、口頭和政策做法常給台灣助威反擊中共，川普贏得他們尊敬，自然不在意他的乖張言語和作為。

這次華府暴亂，有台灣移民包巴士前往聲援川普，網上有照片熱傳。攻占國會隊伍中有人高舉一面青天白日滿地紅旗，穿插暴民中，錄影在網上流傳，吸引兩岸民眾目光。

到底這是個人行動，舉中華民國國旗是代表國家，抑或是台獨支持者？民進黨政府早就押寶川普勝選，得罪拜登陣營；綠營網軍有無趁機暗幫川普？蔡英文總統遲至1月6日後才向拜登致賀，太多現象跳進華府波多馬克河都洗不清了。

川普有長處，也有更多短處。共和黨被迫利用他執政，但黨也被他利用來鞏固權力。很多川粉利用川普反共，懾服川普個人魅力，將他捧為神。好笑的是，直到20日還有不少死忠川粉在網上發布消息，指川普即將爆猛料，美軍已從伊利諾州調來一個師進華府，會趁拜登就職把他和波洛西、歐巴馬、舒默等人都逮捕下獄；或說，解密文件顯示軍法庭早已判歐巴馬等人死刑，川普將趕回華府就職連任。

這種恍如吃迷幻藥、神智不清的渾話，兩個多月來天天有。在資訊開放的美國，稍有常識、只要閱讀新聞都可驗證真假。這些人卻彷彿因反共而反民主，因理念信仰而盲從。難怪悲觀者說，如果中國人素質如此，大陸不搞民主有其道理，因為太平天國或義和團血統，真的存在中國人基因中。

川普 美國 中國

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