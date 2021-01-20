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加州希望終於出現 確診變少、病毒傳播力減慢

聖蓋博新冠檢測 名額有限明天截止

記者王全秀子╱聖蓋博市報導
位於聖蓋博市的移動檢測中心每天可為1000至1500人做檢測。（記者王全秀子╱攝影）
位於聖蓋博市的移動檢測中心每天可為1000至1500人做檢測。（記者王全秀子╱攝影）

為了提高聖蓋博谷地區的新冠病毒測試能力，聖蓋博市（San Gabriel）與社區組織「CORE」合作，在聖蓋博大劇院（San Gabriel Mission Playhouse）為聖蓋博居民和聖谷社區免費提供新冠測試。測試將進行至21日，每天早上10時至下午4時進行，沒有預約的民眾，也可以自行前往測試點，但名額有限，因此建議希望檢測的民眾提前上網預約。

現場一位不願透露姓名的負責人表示，這項於日前啟動的檢測每天約接待1000至1500人，因是流動站點（mobile location），只會在聖市停留約兩周。洛杉磯縣公共衛生部門會根據確診案例數據，透過移動檢測中心的方式，前往各個案例較多的區域，為當地社區居民提供免費檢測。

目前他們有三個小組負責移動檢測中心，包括南洛杉磯（South LA）、鮑爾溫公園（Baldwin Park）和聖蓋博。鮑爾溫公園那一組人馬已在19日轉移至惠提爾（Whitter），而他們在聖蓋博市的測試持續到周四，之後會轉移到另一地點，但這個地點目前暫未公布。

透過與洛縣協調，「CORE」將通過其移動測試中心提供非痛苦，家庭友好型的口腔拭子測試（oral swab test），希望測試的居民不需要提供任何身分證明或保險資料，並且會在48小時內通過短信或電子郵件方式得知測試結果。

這位負責人表示，民眾可提前預約，也可以現場排隊（walk-in）接受檢測。通常他們會留出已經預約好的測試名額，現場排隊的民眾是否能檢測要根據當天剩餘檢測量而定，但他也會根據到場民眾多寡，決定第二天需要多少測試量。

另外他提到，想做新冠檢測的民眾，可提前上網預約：Curative.com/sites/17868。同時建議測試者在測試前20分鐘不要進食、飲水、吸菸、嚼口香糖或刷牙，以確保樣品清晰。聖蓋博大劇院地址：320 South Mission Drive。

聖谷地區的居民都可以前往聖蓋博大劇院獲得免費新冠檢測。（記者王全秀子╱攝影）
聖谷地區的居民都可以前往聖蓋博大劇院獲得免費新冠檢測。（記者王全秀子╱攝影）

檢測 聖蓋博 鮑爾

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