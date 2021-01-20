拉古納伍茲22日起連三天打疫苗

拉古納伍茲社區訂22日為居民施打疫苗，但名額有限，將採取抽籤方式進行。（Laguna Woods Village官網）

橙縣 日前開放給65歲以上老年人接種疫苗 ，許多長者迫不及待想要盡快接種疫苗，而橙縣拉古納伍茲（Laguna Woods）是一個中老年社區，住戶均在55歲以上，不少人符合接種疫苗的年齡要求。考慮到居民安全，避免人多擁擠，增加病毒傳播，「拉古娜山莊華人 聯誼會」（Chinese American club Laguna Woods Village）與社區及當地醫院協調，得到在社區為民眾施打疫苗的機會，但疫苗有限，將採抽籤方式進行。

「拉古娜山莊華人聯誼會」會長葉郁寧（Irene Cheng）說，經過多方溝通，他們決定於22日（周五）、23和24日連續三天在7號俱樂部開始施打莫徳納新冠疫苗（moderna）。由於分發到該社區的疫苗只有3000劑（Tower居民不包括在內），但社區75歲以上居民有9000人，因此由隨機抽籤方式來決定誰先施打，抽中者會接到郵件或電話通知，在指定時間前即提早15分鐘到場，建議不要過早去以避免擁擠。另外值得注意的是指定的時間不能任意更改。

由於是由鞍背山（Saddleback）紀念醫療中心的志工前來為居民打疫苗，只能在周末三天進行，只要疫苗供應充足且施打流程順利，三天的施打計劃就會持續進行，75歲以上長者優先，其次為65歲以上，最後是65歲以下居民。

葉郁寧表示，如果居民能夠在拉古納伍茲村以外的地方找到施打疫苗的機會，千萬不要錯過。但自從州長把施打年齡降低為65歲之後，在網上登記越加困難，如果在網上註冊但沒有成功預約，需要不定時繼續登入自己的帳戶，並持續不斷查看新的訊息及進行後續操作。

拉古納伍茲社區致信居民時表示，因為社區委員會，醫院和橙縣公共衛生局的工作人員努力爭取，得到在社區內為居民施打疫苗，而很多工作人員加班加點忙碌，請民眾不要過度打電話詢問情況，若希望更多詳情可關注拉古納伍茲社區發出的電郵，臉書帳號，網站等社交媒體。

另外符合接種條件的民眾仍可按照橙縣衛生局公布的方式在拉古納伍茲社區以外的地方接種疫苗，但需通过Othena.com提前预约。