全民戴口罩防疫 創造1兆元產值

戴口罩已成爲人們的生活常態。（記者楊青╱攝影）

洛杉磯加大（UCLA）公共衛生學院18日表示，作爲全國性抵禦新冠病毒風險有效且最爲簡單的工具：「全民戴口罩」使病毒不易傳播，並為美國 創造相當於1兆美元國內生產毛額（GDP）產值。

洛加大公衛學院表示， 該院研究證實，即便疫苗 已研製成功並開始施打，病毒也發現新的變種，但戴口罩仍是最簡單、最有效、最便宜的防疫方法。口罩作用遠不止是這次疫情 才被證實，早在1918-19年流感大流行，甚至更早之前的流行病，都證實了它的作用。

由洛加大、牛津大學、開普敦大學、北京大學、麻省理工學院、舊金山大學的19名專家聯合調查，並發表在美國國家科學院1月《學報》的報告指出，減少疾病傳播最重要的兩件事，一是盡量減少人與人之間的近距離接觸，二是戴口罩可降低可傳播性顆粒進入呼吸道。

研究團隊對病毒傳播和口罩使用對疫情抑制作用進行計算，發現病毒在傳播給他人的同時，也會因口罩的大量使用受到阻擋。按照美國目前感染人數以及發展趨勢計算，口罩大規模使用將為美國創造1兆元產值。

研究團隊指出，目前政府採取的關閉和停業措施，已將人與人接觸的風險降到最低。但生活中人與人之間還是有很多接觸機會，希望大家控制，尤其在疫苗大規模施打之前，戴口罩、洗手、保持六呎距離，非常重要。

至2020年6月底，全球近90%的人口生活在普遍使用面罩的地區，很多地區都有要求使用面具的法律。研究發現，如果家庭成員在出現症狀前都使用口罩，有效防止傳播率高達79% ；如果人們在外出時一直戴口罩，其受到感染的風險可降低70%；沒戴口罩的人被傳染機率，是戴口罩者的7.5 倍以上；每個使用的口罩帶來疫情風險降低，等同於3000至6000元的生產值。