新冠變種病毒遍加州 急需擴大接種

專家指出，必須在出現更多變種病毒前讓民眾接種疫苗。（美聯社）

面對加州 出現新冠新變種病毒 ，舊金山加大醫學院華裔醫師邱華彥（Charles Chiu）表示，每一種病毒都會發生突變，但允許它繁殖的時間愈長，它累積的變異就愈多，逃避檢測的能力就愈大，這就是為何快速有效的疫苗 接種會如此重要。

邱華彥說：「這個訊息意味著，我們現在真的在和時間賽跑，它也提高了在更多變種病毒出現之前，讓大量民眾接種疫苗的緊迫性。」邱華彥主導的實驗室與加州衛生廳合作，對新冠病毒進行檢測與基因排序。

科學家現在最擔心的新冠變種病毒，是緊跟在英國變種病毒之後在加州出現的L452R病毒。為何如此擔心？地點、地點、地點，和房地產市場一樣，地點可以提高病毒變異的嚴重程度，也可以降低其嚴重程度。

L452R已經被發現和加州多個集體感染事件有關，包括聖荷西凱瑟醫院的院內感染。基因檢測發現，它的一項主要變異發生在它被稱為「棘狀蛋白」（spike protein）的部分，這個部分正是疫苗鎖定的目標。

不過，目前還未證實，新變種病毒是否具有更強的傳染力，或是否可以不受現有疫苗控制。然而，一個月前還很罕見的變種病毒，現在已普遍存在於加州許多地區，新基因排序研究發現，目前約四分之一的加州新病例都是由變種病毒引起。

邱華彥的實驗室正在密切觀察變種病毒的發展模式，他們已經取得八名變種病毒確診者的樣本進行培養，接著會注入已接種疫苗者和未接種疫苗者的血液樣本，比較病毒是否會增生。

研究發現，中國去年3月出現感染率和傳播率較高的D614G變種病毒，現在全球99%的新冠病例都是由D614G引起的，它除了棘狀蛋白發生變異，還出現可以逃避檢測的能力，因此降低了檢測的可信度，即感染者的檢測結果可能呈陰性。

另外一個首先出現在南非的B1351變種病毒，它的棘狀蛋白出現八到十種變異，其中一種變異似乎能降低人體中的抗體防禦病毒的能力，從而限制疫苗的效力。邱華彥說：「實驗室數據顯示出這種可能，讓人十分憂心。」

專家表示，如果病毒持續如此不受控進行複製，它的傳染性和致死率就會愈來愈高。

加州代理衛生總監潘靄（Erica Pan）說：「在接種疫苗之前，民眾必須繼續嚴格遵守各項防疫規定，與他人保持距離、佩戴口罩、儘量留在家中、不要和非同住者聚會。」