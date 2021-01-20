洛縣65歲以上注射疫苗 5萬名額 最快20日施打

洛縣縣政委員蘇麗絲簽署行政令，20日開始為65歲及以上年長者接種疫苗，並設立五大疫苗接種中心。（視頻截圖）

洛杉磯縣政府19日（周二）宣布，即日起接受65歲及以上年長者登記接種新冠疫苗 ，最快20日（周三）開始施打，唯包括醫護人員和65歲以上人士總共只有5萬個名額。本報記者19日登錄洛縣 公共衛生局設立的五個大型接種中心登記網頁，看到有的已經額滿。

這項宣布是於19日午後，由縣政委員會主席蘇麗絲 （Hilda Solis）及縣公共衛生局局長費若（Barbara Ferrer）一起宣布。蘇麗絲說，目前新冠疫苗不夠提供給每一位民眾，包括65歲以上的人士，但請大家耐心等候，「我們一定會到達那個階段的」。

洛縣當日新開設五個大型疫苗接種中心，預計每天可提供2萬人接種疫苗。五個疫苗接種中心分別在英格伍市（Inglewood）、Valencia、北嶺加州州立大學（Cal State Northridge）、波莫那市（Pomona）以及洛縣教育局Downey Education Center。另一個大型疫苗接種中心，是由洛杉磯市負責運營的道奇球場（Dodger Stadium）接種中心。此外，尚有已在運作規模小很多的至少75個注射地點。

洛縣公共衛生局指出，提供新冠疫苗注射的至少75個注射地點以藥房為主，該疫苗目前並已提供給大的醫療機構，如凱薩（ Kaiser Permanente）和在南加各地有醫院的天主教醫療機構（Providence Health and Services）。符合資格的民眾如欲到這類地方施打疫苗，建議詢問家醫哪個地點最靠近自宅。

洛縣公共衛生局表示，65歲及以上年長者可至網址vaccinateLAcounty.com登記，若無電腦和網路可致電833-540-0473（時間自8:00am至8:30pm）預約。據悉，在洛縣開設的五個接種中心，每個地點初步開放2400個名額，計畫盡快增加到4000個。首日接種從上午10時開始，次日後或從上午9時開始。

65歲及以上長者預約登記後，需要在接種疫苗現場出示工作人員相關年齡證明文件，比如駕照、加州ID、MediCare卡、社安卡、軍人ID、護照等，以及可以證明是洛縣居民的合法文件等。

洛縣公衛局局長費若表示，目前還不知道下一周會得到多少疫苗。疫苗分配一事，聯邦政府是每周分配一次，所以衛生局在網上難以具體規畫，或預約後要等多日才能接種等。

不過費若和縣政委員蘇麗絲對新總統拜登執政後寄予希望，蘇麗絲表示，川普政府對疫苗分配缺乏透明度，認為新聯邦政府可以在疫苗分配方面運作更好。費若也表示，截至上周末，洛縣共接受68萬5000劑疫苗，其中逾70%已經接種。預計19至20日，還會接受16萬8000劑疫苗。

蘇麗絲於18日晚宣布簽署政令，將接種疫苗範圍擴大到65歲及以上長者。該政令將原先接種疫苗計畫作了變更。費若及一些衛生官員曾堅持要全部完成對一線醫護人員疫苗接種，然後才可擴大接種人群。不過她在19日記者會表示，新行政令與衛生部門現有政策並不矛盾。據悉，洛縣尚有50萬名醫護人員尚未施打疫苗。