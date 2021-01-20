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醫界期許拜登：聯邦統一防疫措施

記者王全秀子／洛杉磯報導
醫學專家期許拜登政府建立聯邦防疫體系，由聯邦統一下達衛生指令和措施給各個州政府及地方政府。（本報檔案照）
醫學專家期許拜登政府建立聯邦防疫體系，由聯邦統一下達衛生指令和措施給各個州政府及地方政府。（本報檔案照）

拜登20日將就職總統，他面臨多重難題，其中一項就是如何應對新冠疫情。新冠疫情對公共衛生和經濟帶來嚴重衝擊，這是迫在眉睫需要解決的問題。醫學專家期許拜登執政後，能透過聯邦政府建立完善的防疫體系，統一指揮各州和地方政府，提供統一的防疫措施。

一位在南加執業、不願具名的家庭醫師表示，他希望新總統能好好控制新冠疫情，由聯邦統一指揮和管理，而不是隨著各個州和地方政府各自做自己的事情。全美爆發新冠疫情初期，很多民眾和醫學專家認為川普對防疫反應過慢，才導致紐約成為重災區，疫情並蔓延至其他各州。這位醫師表示，如果滿分是100分，他要給川普打零分，因為他對應變防疫實在太糟糕了。

他提到，最好是建立一個聯邦指揮中心，所有衛生指令、防疫措施都由聯邦統一發布。「美國是一個整體，是一個國家，而不是51個國家」，他認為目前的防疫措施太混亂。只有當聯邦聯合所有州政府，達成共識，一起防疫，才能達到效果，否則就會面臨如今的局面，每個州和每個地方政府都有各自的防疫措施，嚴格程度都不同，而居民是可以到處跑的，很難控制是否會傳染病毒。

假若每個地方的防疫措施都一樣，那麼民眾無論到哪裏，需要遵守的衛生指令都一樣，只有嚴格把控，才能有效控制疫情。

橙縣居民劉先生期許拜登政府能夠好好管管那些不戴口罩的民眾，不要只顧著發錢，因為高收入人群既得不到紓困金，也不能消費旅遊。他認為新政府有待解決的問題還很多，首先是控制疫情，嚴格執行衛生指令，而不是放任民眾想怎樣就怎樣，有必要時須採取一定的強硬措施。

他認為美國人民就是太自由散漫，才導致疫情失控，一直不見好轉，民眾對疫情已感到疲倦。

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