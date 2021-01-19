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華人聚集區 病毒蔓延豈能不慎

洛城新語

根據洛杉磯縣衞生局公告聖蓋博谷區華人聚集城市疫情資料，從去年12月11日到今年1月14日，確診人數平均算來約增加一倍；死亡人數也增加至少三成，有的甚至多一倍。

以阿罕布拉、亞凱迪亞、蒙特利公園市、天普、聖瑪利諾、核桃、鑽石吧、聖蓋博和羅斯密等確診病例比較，一個多月就增加一倍。死亡人數則以阿罕布拉、聖蓋博與蒙特利公園市最多，增幅也高，或許與城市內安養院與療養院較多有關；對華人居民而言是個警訊，因為病毒已到家門口了。

據洛縣科學家分析，洛縣約1000萬人，已有300萬人感染，亦即每三個人即有一個人染疫，這數字比已測試感染多三倍，顯示有許多無症狀感染者，絲毫不自覺地仍在社區活動，很有可能成為傳染源。

洛縣既有這麼多可能傳播者在社區出沒，必要的防疫措施顯然不能放鬆。近來在華人社區傳出的家庭感染越來越多，經常是全家確診，而父母親往往都很少或根本不出門，傳播源頭很可能是經常在外活動的子女，結果造成年邁雙親不敵病魔，因疫過世，誠屬不幸，值得華人家庭警惕。

新冠病毒的傳播方式，在密閉空間較難防範，故戴口罩、勤洗手、保持六呎距離已是防疫基本動作，不可輕忽。而衛生局甚至呼籲家中有高危險族群同住，最好戴口罩，或避免共用器皿、衞浴設備。這項呼籲看似苛求，但是在病毒無所不在情況下，為確保健康，也是不得不的辦法。

華人社區目前面臨的較大問題是農曆春節的到來，依照習俗，全家團聚，親人同歡，才有過年氣氛，也能滿足許多遊子思親情懷。但根據防疫準則，不是同住一戶者最好保持距離，不要聚會，尤其同時進餐，等於完全沒有防護措施，也是最易傳染的時刻。如何在滿足親情與做好防疫之間維護健康，即將考驗迎接農曆新年的華人。

從美國人習慣家庭聚會的感恩節、聖誕節後的疫情大爆發，就已提供警示，絕對不要因一時的家庭團聚，造成疫情感染不可挽回的悲劇，而華人春節團圓正如同洋人感恩節、聖誕節。切記不要因一時的疏忽，造成疫情爆發的破口。

依照洛杉磯縣衛生局的疫情資料，聖谷華人區對疫情的管控雖然尚未到脫序程度，仍能堅守防線，這當然歸功華人對於防疫要求大力配合，加上民族性願意犧牲個人短暫的不便，才不致失守城池。

如今面臨即將到來的華人一年中的重要年節，真的需要忍一時親情關懷，改變以往面對面恭賀道喜，改為視訊賀年，對於不同住戶家族都有好處；待日後疫情受控，再相聚同歡，才是萬全之計。最怕是無視病毒風險，數戶人家圍桌吃年夜飯，固然久別重逢，大夥開懷盡性聚餐，卻可能埋下染疫的隱憂。一旦群聚感染，有人或病或歿，再後悔就太遲了！

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