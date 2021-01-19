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千名軍警鎮守加州議會 鐵網包圍防暴動

編譯組╱綜合報導

為因應聯邦調查局發出全國各州議會大樓，可能是川普總統支持者暴力襲擊威脅的下一個戰場，1000多名加州國民兵和龐大警力，已在沙加緬度州議會附近鎮守待命，直至20日總統就職日。但至18日，州府情況平靜，未見群眾聚集或暴力活動。此外，洛杉磯縣市警局都提高警戒，防止總統就職日前後可能發生的暴動，但目前洛杉磯地區治安情況正常。

當局用鐵絲網包圍加州議會大廈，並有足夠武裝保護抵抗。不過，數天以來，暴動分子並未來到。現場有一名來自河濱加大的研究生艾爾瑞多(Christian Alvarado)手舉國旗、並戴著代表支持美國的拉丁語圖騰「E Pluribus Unum」黃色面罩，顯示他對執法人員、警察與國民兵保護州議會大樓的支持。他說，大家是不同的人，但團結在一起。

艾爾瑞多的反抗議行動，僅遇上一名川普支持者昂格(Frank Unger)，手舉要求拜登應為其子罪行入獄的標語。

昂格表示，在川普先前發表譴責暴力的錄影後，對於抗議群眾不足並不感到驚訝。他自己來到州議會現場是為了支持言論自由，因為仍有7500萬人投票支持川普。

另一名經常參加沙加緬度市中心活動的民眾鮑洛薩(Steven Bourasa)表示，許多他的保守派朋友未於17日出現在州議會集會，可能因看到匿名傳單宣稱將有武裝抗議。他認為，6日聯邦國會山莊的暴動是計畫性行動，川普支持者當時被捲入其中。但是總統並不鼓勵任何形式的暴力。鮑洛薩稱將於總統就職典禮當天返回州議會大樓，並期望更多川普支持者加入。

聯邦調查局警告，在拜登就職總統典禮之前，華府與其他50個州議會可能發生武裝抗議活動。執法部因此門紛紛加強安全。有超過三分之一州長召集國民兵協助保護州議會大樓和執法工作。加州州長紐森也於上周下令加州國民兵參與維安工作。週日華府和全美各地並未出現大批武裝群眾聚集的情況。

川普 加州 國民兵

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