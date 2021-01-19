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騎腳踏車被撞死 河濱10天連3起

記者啟鉻／河濱報導
河濱縣近期多名腳踏車騎士被撞身亡，騎者有亞裔受害者。（警方提供）
河濱縣近期多名腳踏車騎士被撞身亡，騎者有亞裔受害者。（警方提供）

河濱縣年初以來，有三名腳踏車騎士在十天內被撞身亡，受害者中有亞裔耆老。警方提醒居民，騎腳踏車出行更要注意交通安全。

河濱縣米尼菲市（Menifee）1月16日深夜約10時45分，發生一起腳踏車騎士被撞致死事故。地點在74號公路，Briggs街以西。被撞男子是43歲艾辛諾湖市居民Alex Herrera。案發前，受害者在騎行中被一輛白色輕型卡車撞到，他從西向線道被撞到東向線道，再次被另外一輛車撞擊，當場死亡。其中一輛肇事車駕駛在現場等候警方處理事故，另外一輛車駕駛逃跑後，警方按照掉落在現場車牌，將駕駛拘捕。警方確認，事故相關人無酒駕或吸毒。事故原因正在調查中。

另一起案件發生在14日晚，位於派里斯市（Perris）Goets路和Mapes街交口。受害者是一名男子，騎著腳踏車經過路口時，被撞身亡。肇事車駕駛企圖逃跑，車被卡住。警方接到報警，將肇事者28歲派里斯市居民Nathan Craig Rogers拘捕，涉嫌重大車輛過失殺人及撞事逃逸，警方尚未透露死者姓名。

1月7日晨6時31分，警方接到報警，一名年長腳踏車騎士在市區Colorado街以南的Jackson路上被撞身亡，肇事車駕駛逃跑。被害人是66歲亞裔男子Lin Tae Kim，受重傷送醫不治。受害者在事故發生前騎腳踏車沿著Jackson路在腳踏車專用線向南騎行，被經過車撞成重傷。警方稱，肇事駕駛發生事故後明顯減速，但隨後駕車跑走。

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