警惕美國白人至上主義動亂

下任總統拜登 即將在1月20日於華府就職，但全美出現百餘年來美國 歷史從未有的肅殺氛圍，全美軍警加強警戒防範的對象，不是來自國外的敵對勢力，而是美國本土的各類極端勢力，尤其是白人至上主義(white supremacy)團體和個人的狂熱份子。

1月6日在總統川普煽動下，數以萬計狂熱的川粉，從白宮 外沿著賓夕法尼亞大道到國會山莊外示威，部分暴徒最後攻入國會，意圖綁架副總統潘斯和國會議員，中斷國會認證拜登當選總統的最後法定程序。

越來越多證據顯示，這場等同發動政變的暴亂，並非雜亂無章的盲目群眾所為，而是經過策劃、有組織的行動。攻入國會的暴徒中，已證實有許多具有軍事背景的人，還有現職警察請假參與，甚至若干國會議員與其助理，被懷疑扮演暴徒內應的角色。這些近乎電影情節、第三世界國家政變的過程，竟然發生在現實的美國，連共和黨籍前總統小布希都痛斥，美國曾幾何時竟淪為「香蕉共和國」。

國會山莊暴亂後，極端團體已揚言要在1月20日採取行動，美國政府立即發出不尋常的警戒措施與宣示。首先是調動華府周邊各州近兩萬名國民兵攜帶槍械進駐，守衛國會山莊、白宮外圍與相關設施，大批帶槍的士兵席地睡在國會大廳裡「枕戈待旦」，這是百多年從未出現過的怪異情景。

其次，美國各軍種總部、全美各地方警局，與聯邦調查局等執法單位合作， 全力調查參與國會暴動的現役軍人和警察，要把這些違背保衛美國憲法誓言的軍警暴徒，揪出來繩之以法。這也是前所未見的清理門戶行動。

第三，參謀首長聯席會議主席與其他七位聯參會成員，極為罕見地發表聯合聲明發交各軍事單位，支持並確認拜登為下任美國合法當選的總統，嚴厲譴責侵入國會的暴徒，是對美國憲法的非法攻擊。聲明強調，言論與集會自由，並不是給任何人採取暴力、煽動和叛亂(sedition and insurrection)的權利。美國軍方會服從文人政府的合法命令，並且會保衛美國憲法。值得注意的是，聲明中提到「煽動和叛亂」雖未點名，但實際上直指川普總統事前在白宮外的演說。除了上述聯參會聲明，陸海空三位文人部長也與各軍種最高階負責軍官、總士官長，聯名發表同樣義含的公開信給各該軍種全體官兵。

軍方對國會暴動和未來可能發生的政變或動亂，至此已明確表態，軍方效忠的對象是美國人民和憲法，不會跟隨川粉或任何極端勢力發動政變。

在加州，州長紐森已下令動員1200名國民兵守衛首府沙加緬度。但位於洛杉磯縣貝爾市的國民兵動員基地，16日失竊一輛軍用悍馬車，聯調局已進行調查，在此時機格外敏感。

洛杉磯時報社論稱，白人至上主義是美國國內最致命的恐怖威脅，看來是具有一定根據的觀點。川普即將下台，但他點燃的極端主義仇恨火種，可能才剛開始蔓延。