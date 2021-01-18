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華人大麻店 門禁森嚴監控防弊

本報記者╱洛杉磯報導
種植場設置的是微負氣壓，這樣氣味不易外溢，並且有完整的過濾裝置。（本報記者╱攝影）
種植場設置的是微負氣壓，這樣氣味不易外溢，並且有完整的過濾裝置。（本報記者╱攝影）

加州大麻全面合法化後，獲有政府核發許可證的大麻銷售店漸漸增加，其中包括部分華人經營的大麻店。據華人業者說，華人經營的合法大麻商店，出入都有精密設備嚴密監控，產品也經過嚴格化驗，每一筆大麻交易都由有明確紀錄，誰買了什麼產品，執法單位一目瞭然。

來源:youtube

大洛杉磯區一家華裔經營的大麻種植和銷售一體店的業主，針對一些常見的華裔民眾對大麻的疑惑，業主們希望為民眾解答。

不少居民認為，即使是合法大麻業，也有監管不力的漏洞。業主解釋，大麻種植執照是由農業局發放，生產執照是由公共衛生局發放，大麻銷售執照是加州大麻監管局發放，只要申請這些執照，就需要接受三個州級政府監管。現在政府也將執照連上網，如果顧客發現店家有違規行為，或發現產品有問題，只要掃描店家門口執照上的二維碼，就可以查到政府網站上這家店的信息，並向政府投訴。除了這些大麻業特有的規定，建築本身安全也要符合普通商業地產法律，包括不可抽菸、飲酒等。

進入店鋪須掃描身分證件

華人業主展示，每個顧客進入店鋪內，都需要掃描身分證件，不僅需要符合年齡限制，是誰購買都記錄在案，整個過程都有監控錄像。這些錄像是直接接受政府和執法部門實時調看，無法造假。如本報記者進入零售店大門，業主立刻要求記者需戴上特別的訪客卡牌，並指牆角的監控器，表示一舉一動執法人員都正在監看。

業主表示，這樣的監控系統下，如果售出的產品出現問題，或不該拿到產品的未成年人拿到產品，也能追蹤由誰賣出，以及哪一張身分證買的。業內就曾有兩家合法店，偷賣大麻給不能買的人，立刻就被抓到並取消執照，「這種做法其實很愚蠢，偷賣最多就賺幾萬塊錢，但一個合法執照價值上百萬元」，有這樣的前車之鑒，相信不會再有合法店願意冒這樣的風險。

 合法大麻 送檢過程嚴格

業主表示，大部分民眾尤其英文不太好的移民，會混淆非法和合法大麻的行為。事實上，合法大麻在政府扶持和監管下，有醫學和食品安全支持和管理，和街頭毒品完全不同。非法大麻危害非常大，沒有經過實驗室檢測，不知道是否有農藥、重金屬、殺蟲劑等，甚至不知道成分含有什麼。實驗室送檢過程也很嚴格，如果樣品中出現某項超標，就會要求把同時種植出來的一整批貨都要銷毀，例如某個月種出的是500磅大麻，如果樣品不合格，那這個月的收成就要全部銷毀。

一些民眾認為種植大麻會消耗大量的水，在加州水資源匱乏下不宜鼓勵。業者解釋，水費這麼貴，畢竟是做生意，能循環利用一定不會浪費水。他展示種植場的水系統，自來水進入種植場後需要處理，有紫外線消毒和過濾兩種處理方式，在澆灌後種植室空氣很濕潤，因此過濾器也會從空氣中回收水分，再循環經過兩種處理方式，因此這些水都乾淨到飲用水的程度。而澆灌系統是通過中心控制器，每天每個時刻的灌溉量不同，模擬自然環境，感應器每15至30秒監控一次，種植員工每天檢查。

 種植場微負氣壓 聞不到麻味

有華裔民眾擔心大麻店和種植場會帶來難聞的大麻氣味。業主表示，種植場設置的是微負氣壓，這樣氣味不易外溢，並有完整的過濾裝置。記者實地測試，僅在緊貼種植場建築牆外的排風口附近，可以聞到淡淡的大麻氣味。但若離開產業所在的地域範圍，即建築外的空地範圍，便不再聞到。在該建築其他沒有排風口的方向則沒有氣味，其旁邊的道路和停車場也沒有氣味，如果走到旁邊的住宅區則更不會有氣味。也就是說，如果居民沒有踏上該產業的土地範圍，理論上，不會聞到大麻氣味。

民眾擔心社區開設大麻產業，讓未成年人更容易獲得大麻。業主解釋，不僅產品的包裝，通常有「防兒童開啟」(child-proof)。從包裝設計到標示設計都不可以太可愛，否則政府審批時會認為是要吸引兒童。並因嚴格的銷售要求，如果孩子能拿到大麻，一定是非法的。而華人區如今有許多非法經營者，這是需要執法部門掃蕩的，需要立法和執法，才能降低非法活動對社區的毒害。

澆灌系統是通過中心控制器，每天每個時刻的灌溉量不同，模擬自然環境，感應器每15至...
澆灌系統是通過中心控制器，每天每個時刻的灌溉量不同，模擬自然環境，感應器每15至30秒監控一次，種植員工每天檢查。（本報記者╱攝影）
監控系統下，如果售出的產品出現問題，或者不該拿到產品的未成年人拿到產品，也能追蹤...
監控系統下，如果售出的產品出現問題，或者不該拿到產品的未成年人拿到產品，也能追蹤由誰賣出，以及哪一張身分證買的這個產品。（本報記者╱攝影）
澆灌系統是通過中心控制器，每天每個時刻的灌溉量不同，模擬自然環境，感應器每15至...
澆灌系統是通過中心控制器，每天每個時刻的灌溉量不同，模擬自然環境，感應器每15至30秒監控一次，種植員工每天檢查。（本報記者╱攝影）
種植場設置的是微負氣壓，這樣氣味不易外溢，並且有完整的過濾裝置。（本報記者╱攝影...
種植場設置的是微負氣壓，這樣氣味不易外溢，並且有完整的過濾裝置。（本報記者╱攝影）

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