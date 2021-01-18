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反對促進優生學 加州理工大樓 創始校長除名

編譯組／綜合報導

加州理工學院（Caltech）15日宣布，將從校園建築中，刪除其創始校長，諾貝爾得主密利肯（Robert A. Millikan）名字，因其支持優生學。該校此舉的同時，全國各大學正積極反對促進優生學的人（包括部分有名望的校園領袖），譴責一個世紀前種族運動的校園之列。

加州理工學院校長Thomas F. Rosenbaum表示，從提供的文件可看出，密利肯將他的名字與威望，歸功於在道德上應受譴責的優生學運動。學校董事會是以「壓倒性」投票，贊成將密利肯名字，從校園建築、榮譽中刪除。

密利肯的「人類更好基金會」（Human Betterment Foundation）位於巴沙迪那，旨在推廣優生學，試圖用科學方式，通過促進被認為具有優越性特徵來改善人類。優生學被用於希特勒的納粹時代殺害600萬猶太人的理由。

加州理工學院此次行動，源自學校有研究人員發起「種族正義運動」，該運動是去年5月非裔佛洛伊德（George Floyd）遭白人警察殺害而引發。校園非裔工程師與科學家請願，要求優生學支持者名字，從校園建築與榮譽中刪除。學校於去年7月任命一個委員會研究該議題。

委員會成員研究許多歷史文獻，採訪專家，與詢問1500多個社區反饋。受訪者中，有45%支持刪除名字，但也有人反對。

Rosenbaum說，最艱難的決定是，如何在承認密利肯對學校巨大貢獻，與其優生學思想中取得適當平衡。

密利肯曾獲諾貝爾電子研究獎，在宇宙射線上開創先河，在加州理工學院於1921年至1945年成為科學技術研究首屈一指的校園有顯著貢獻。

加州 諾貝爾 非裔

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