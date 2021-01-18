我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫苗怎麼打？有效多久？金山加大傳染病學教授解惑

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

全美花樣滑冰賽 陳楷雯奪銅 獲世界花滑賽資格

記者黃少華／舊金山—拉斯維加斯連線報導
陳楷雯收穫2021年全美花樣滑冰錦標賽女單銅牌。（Getty Images）
陳楷雯收穫2021年全美花樣滑冰錦標賽女單銅牌。（Getty Images）

2021年全美花樣滑冰錦標賽日前在拉斯維加斯結束女單自由滑的比賽。曾於2017年贏得賽會冠軍的北加灣區華裔名將陳楷雯（Karen Chen）贏得銅牌，也獲得代表美國隊參加今年世界花樣滑冰錦標賽的資格。

在自由滑比賽中，陳楷雯選擇了跟她在2020年國際滑聯花樣滑冰大獎賽（美國站）比賽中一樣的曲目和編排。以中式傳統曲目「梁祝」為伴奏曲目，流暢地作出既定的旋轉和滑行，完成一組非常有難度的跳躍動作。

整套自由滑項目，陳楷雯得分143.99分。加上1月14日短項目得分70.99分，陳楷雯兩項目的總分達到214.98分。總排名從短項目的第四名上升至第三名，獲得一枚寶貴的銅牌，僅落後215.33分的銀牌獲得者格倫（Amber Glenn）0.35分。

2018年度賽會冠軍特內爾（Bradie Tennell）以總分232.61分（79.40分+153.21分）第二次奪得全美冠軍。

曾於2019和2020年度兩度奪賽會冠軍的另一名灣區華裔名將劉美賢（Alysa Liu），則因在自由滑比賽中出現明顯失誤而僅獲第四名，無緣創造三連冠偉業。劉美賢選擇電影「不懼風暴」（The Storm）的配樂作為自由滑背景音樂。藝術表現形式與她的短項目有很大不同。

在自由滑項目中，劉美賢先後完成一系列高難度動作，但其中在第一組和第三組連跳時，出現旋轉周數不足的失誤。劉美賢的自由滑最後得分為137.03分。加上短項目得分76.36分，兩項目總分為213.39分，排名從短項目的第三名滑落到最終的第四名。

劉美賢在本次比賽中更注重藝術感染力的展現。（賽會直播視頻截圖）
劉美賢在本次比賽中更注重藝術感染力的展現。（賽會直播視頻截圖）

美國 灣區 華裔

上一則

聯邦眾議員柯利亞 接種疫苗後仍染疫

下一則

醫護優先…不少老人還找不到地方打疫苗

延伸閱讀

灣區16日新增確診4993例 52死

灣區16日新增確診4993例 52死
全美花樣滑冰賽 陳楷雯奪銅 獲世花滑賽資格

全美花樣滑冰賽 陳楷雯奪銅 獲世花滑賽資格
長者登記超預期 灣區急需疫苗

長者登記超預期 灣區急需疫苗

灣區15日新增4906例 60人死

灣區15日新增4906例 60人死
全美花樣滑冰錦標賽 劉美賢挑戰三連冠 陳楷雯暫列第4

全美花樣滑冰錦標賽 劉美賢挑戰三連冠 陳楷雯暫列第4
疫情空房增多 灣區高檔公寓租金大逆轉

疫情空房增多 灣區高檔公寓租金大逆轉

熱門新聞

林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
87歲的黃雅雲（右）日前感染新冠，在丈夫李鐵生的數個重要決策下死裡逃生。（記者王若然／攝影）

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

2021-01-13 13:00
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

2021-01-12 04:36
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

2021-01-14 13:23
Jeff Engman出現肺部膿腫後遺症。（ABC7）

越來越多新冠輕症患者 康復後出現後遺症

2021-01-16 14:35

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕

想以軍禮風光離任？川普遭五角大廈拒絕
華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差
辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解

辦公室最厭惡的4大行為！「這一點」她大呼：百思不解
川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可

川普下台前再打華為一拳 傳撤銷已核發的供貨許可
那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒

那一家人「氣氛怪怪的」 服務生靠紙條救出受虐兒