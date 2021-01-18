全美花樣滑冰賽 陳楷雯奪銅 獲世界花滑賽資格

陳楷雯收穫2021年全美花樣滑冰錦標賽女單銅牌。（Getty Images）

2021年全美花樣滑冰錦標賽日前在拉斯維加斯結束女單自由滑的比賽。曾於2017年贏得賽會冠軍的北加灣區華裔 名將陳楷雯（Karen Chen）贏得銅牌，也獲得代表美國 隊參加今年世界花樣滑冰錦標賽的資格。

在自由滑比賽中，陳楷雯選擇了跟她在2020年國際滑聯花樣滑冰大獎賽（美國站）比賽中一樣的曲目和編排。以中式傳統曲目「梁祝」為伴奏曲目，流暢地作出既定的旋轉和滑行，完成一組非常有難度的跳躍動作。

整套自由滑項目，陳楷雯得分143.99分。加上1月14日短項目得分70.99分，陳楷雯兩項目的總分達到214.98分。總排名從短項目的第四名上升至第三名，獲得一枚寶貴的銅牌，僅落後215.33分的銀牌獲得者格倫（Amber Glenn）0.35分。

2018年度賽會冠軍特內爾（Bradie Tennell）以總分232.61分（79.40分+153.21分）第二次奪得全美冠軍。

曾於2019和2020年度兩度奪賽會冠軍的另一名灣區華裔名將劉美賢（Alysa Liu），則因在自由滑比賽中出現明顯失誤而僅獲第四名，無緣創造三連冠偉業。劉美賢選擇電影「不懼風暴」（The Storm）的配樂作為自由滑背景音樂。藝術表現形式與她的短項目有很大不同。

在自由滑項目中，劉美賢先後完成一系列高難度動作，但其中在第一組和第三組連跳時，出現旋轉周數不足的失誤。劉美賢的自由滑最後得分為137.03分。加上短項目得分76.36分，兩項目總分為213.39分，排名從短項目的第三名滑落到最終的第四名。