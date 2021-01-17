加州疫苗不足 老人接種還得等

隨著加州 啟動大規模新冠肺炎疫苗 接種站，以加快接種速度，公共衛生官員愈來愈擔心疫苗供應可能很快會枯竭。特別是聯邦政府 將65歲及以上年長者，增加至疫苗合格名單的建議引發疫苗爭奪，但疫苗供應量並未增加。

加州州長紐森（Gavin Newsom）15日表示，加州已接種近120萬劑疫苗，約占所收到300萬劑疫苗的40%。自10日以來，這一數字顯著增長，當時加州僅接種約78萬3000劑。

但洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）10日卻表示，原本應收到更多疫苗的一些藥房，必須再等待一周，「因為來自國家的供應並未到位。」副市長Jeff Gorell9日也表示，未來幾天將在該市接種地點收到4萬6000劑疫苗，但不知道是否能全部到位。

不僅如此，對加州宣布65歲以上族群優先接種，但疫苗卻不足的情況，對地方政府來說也造成紊亂。

洛杉磯縣政委員巴格（Kathryn Barger）表示，許多65歲居民致電詢問，但該縣在醫護人員接種疫苗前，並不會開始下一輪注射。「該縣沒有更多疫苗，需要州和聯邦政府提供更多劑量。」

紐森表示，日前與衛生與公共服務部部長阿查爾（Alex Azar）和副總統潘斯（Mike Pence）的電話中被告知，疫苗很快會抵達，但現在看來並未到位。

川普政府官員向聯邦政府保證，他們將很快從疫苗庫存中釋放劑量，協助各州加大疫苗接種力度。「華盛頓郵報」15日指出「庫存已耗盡，這將延緩全國疫苗接種。」

新當選的總統拜登（Joe Biden）批評川普政府，認為白宮缺乏明確信息，這意味著州政府和地方官員無法制定適當計畫，因為無法預期會有多少劑量，何時可使用。他的目標是在任職前100天分發1億劑疫苗，將疫苗分發至聯邦支持的社區疫苗接種中心與流動診所。

紐森說，拜登政府已承諾將在劑量上達到更多透明度，這將有助實現更多人施打疫苗的計畫。

洛縣官員預估至下周，他們能在道奇球場等該縣管理的五個大型場所（包括六旗魔術山、波莫那Fairplex），每日可接種超過4萬劑疫苗。