前參議員鮑克塞為中企代言 拜登退還政治捐款
在發現前聯邦參議員鮑塞克（Barbara Boxer）目前身為中國一家監控器材公司的海外代表後，總統當選人拜登（Joe Biden）的就職委員會，決定退還鮑塞克的500元捐款。
新聞網站Axios報導，拜登就職委員會拒絕鮑塞克捐款，是因為她代表的中國海康威視（Hikvision）被指控協助將大量維吾爾族穆斯林拘禁在集中營。美國司法部8日表示，鮑塞克提供「策略顧問服務」給海康威視在美國洛杉磯的子公司，職稱是共同主席。
海康威視2019年被禁止與沒有政府核發執照的美國公司做生意。2020年，川普政府指控海康威視與中國軍方有關係，禁止美國企業投資該公司。
鮑塞克在發給Axios的聲明中說：「當我被要求提供策略建議，協助一家公司以更負責任、更人道的方式，和與美國法律一致的精神來營運，我認為是一個可以改善現況，並幫助保護和創造美國就業市場的機會。」
拜登在競選期間曾表示，中國對待維吾爾族穆斯林的方式是一種「種族屠殺」，是「當今世界上最嚴重的侵犯人權行為之一」。
Axios表示，鮑塞克的捐款只有500元，但拜登團隊決定歸還這筆錢顯示，即將上任的政府有心在他們提出的全面道德承諾，與華府智庫努力招募高知名度民主黨人為客戶爭取利益之間，取得一個平衡。
上一則
新冠輕症患者 康復恐有後遺症
下一則
FB留言