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前參議員鮑克塞為中企代言 拜登退還政治捐款

編譯組／綜合報導
拜登團隊退還捐款給被聘為中國企業海外代表的前聯邦參議員鮑塞克。（Getty Images）
拜登團隊退還捐款給被聘為中國企業海外代表的前聯邦參議員鮑塞克。（Getty Images）

在發現前聯邦參議員鮑塞克（Barbara Boxer）目前身為中國一家監控器材公司的海外代表後，總統當選人拜登（Joe Biden）的就職委員會，決定退還鮑塞克的500元捐款。

新聞網站Axios報導，拜登就職委員會拒絕鮑塞克捐款，是因為她代表的中國海康威視（Hikvision）被指控協助將大量維吾爾族穆斯林拘禁在集中營。美國司法部8日表示，鮑塞克提供「策略顧問服務」給海康威視在美國洛杉磯的子公司，職稱是共同主席。

海康威視2019年被禁止與沒有政府核發執照的美國公司做生意。2020年，川普政府指控海康威視與中國軍方有關係，禁止美國企業投資該公司。

鮑塞克在發給Axios的聲明中說：「當我被要求提供策略建議，協助一家公司以更負責任、更人道的方式，和與美國法律一致的精神來營運，我認為是一個可以改善現況，並幫助保護和創造美國就業市場的機會。」

拜登在競選期間曾表示，中國對待維吾爾族穆斯林的方式是一種「種族屠殺」，是「當今世界上最嚴重的侵犯人權行為之一」。

Axios表示，鮑塞克的捐款只有500元，但拜登團隊決定歸還這筆錢顯示，即將上任的政府有心在他們提出的全面道德承諾，與華府智庫努力招募高知名度民主黨人為客戶爭取利益之間，取得一個平衡。

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