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台灣科技部撥款 獎助海外人才

洛杉磯訊

中華民國科技部推動「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」，2020年度培育對象獲選名單已公告，共計選出博士候選人25名及年輕學者五名。新一期計畫徵件作業時程預訂於2021年4月下旬開始，歡迎符合申請條件的人文社會領域之博士生及年輕學者踴躍提出申請。

中華民國行政院第11次「全國科學技術會議」（全科會）甫於2020年12月圓滿落幕，各項議題獲得許多重要共識，其中在「人才與價值創造」方面，須厚植人力資本，培育國際化與國家重點領域人才，勾勒「創新、包容、永續」之台灣科技願景。

科技部自2018年起推動「人文及社會科學研究海外人才培育計畫」，並補助由財團法人國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心執行，迄今已邁入第三年，這項計畫的推動主要目的，是為了積極回應海外學界需求，改善台灣人文及社會科學研究人才斷層現象，並協助在海外留學或任教的人文社會科學領域研究人才，能專注於博士論文與學術專書撰寫，提升學術研究品質，進而使其在國外大學或學術研究機構取得一席之地，達到強化及鞏固台灣人文社會領域在國際學術界的地位與影響力。

計畫主要培育的對象包含博士候選人及年輕學者兩類，前者是在海外地區攻讀博士學位的博士候選人，後者則是專任於海外地區學研機構之專任教師或研究人員。藉由研習經費支援，協助海外學人專注於論文與學術專書寫作，有助奠定立足於國際學研界之堅實基礎。

培育對象的遴選作業，邀請學術界具聲望、學術成就與公正性之人文社會科學學者組成「學術審查委員會」，依據申請人研究主題之理論價值及創新程度、申請內容嚴謹程度、研究規畫可行性、申請人學術潛力或研究經歷，及學術成果等標準進行遴選培育對象，最後再由學術審查委員會議審議後通過。2020年度培育對象獲選名單已公告於計畫網站(https://www.stpi.narl.org.tw/public/top.htm)，共計選出博士候選人25名及年輕學者五名，於為期一年的研習期間分別可獲得培育經費新台幣90萬元、60萬元，年輕學者另可申請20萬元的學術專書出版費用。

新一期計畫徵件作業時程預訂於2021年4月下旬開始，歡迎符合申請條件的人文社會領域之博士生及年輕學者踴躍提出申請。計畫申請作業諮詢：計畫辦公室專線+886-2737-7781(林小姐)，E-mail：[email protected]

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