從CES看科技趨勢：線上改變生活

科技組長葉至誠認為，科技造成生活改變的趨勢愈來愈明顯。（記者李榮／攝影）

每年都在拉斯維加斯舉辦的全球最大消費性電子展（CES ），今年因為新冠肺炎 （COVID-19）疫情 改為線上舉行，參展廠商也比過往少許多。駐舊金山科技組組長葉至誠觀察，今年很多產品都與線上零售應用、網路資安以及電玩（gaming）有關，而從參展的產品與技術就可以看出，科技造成生活改變的趨勢愈來愈明顯。

葉至誠指出，去年CES有4000多家公司參展，但今年只剩不到2000家參展。歸納數據可以看出，這次最多參展團隊是來自美國，再來是南韓 、中國與法國。台灣則是以130家，名列第五名，其中包括科技部就帶來約100個新創團隊。

他指出，今年CES展中有很多零售相關的應用。以前消費者對於部分品項在網路上購買，會比較忌諱，例如因為網路購物會無法試穿。但新冠肺炎疫情之後，更是促進了網路購物的快速發展，線上虛擬試穿許多新的技術與科技逐漸問世，「我認為接下去再看，網路的虛擬試穿很快會成熟。」

另方面，疫情可能會根深柢固改變工作的型態，可以說是彰顯「分散式工作」的價值，也就是遠距上班。而人才在各地遠距上班，如何協同作業、強化資訊安全，也是值得觀察的重要趨勢之一，所以今年的雲端計算、網路資安相關方面，也相當熱門。

電玩（gaming）也是日後發展的重要趨勢之一。過去很多人可能以為電玩局限於電動玩具的範疇，但事實上

「gaming」早已跳脫電動玩具的框架。例如疫情之下，透過虛實整合、用電腦「打籃球」，能夠做到逼真的情境，而且電腦還可以分析玩家姿勢與身上的熱量消耗，成為新的運動娛樂，創建出新的可能。