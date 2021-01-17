美華慈心關懷聯盟 防疫療護線上講座

美華慈心關懷聯盟與加州大學 舊金山醫院（UCSF）將在本月開始展開防疫療護教育普及計畫，為民眾在疫情期間的療護計畫、與家人溝通、安排醫療代理人、醫療照護事前指示等提供幫助。2021年第一梯次的安心茶話屋將在1月23日上午10至12點在Zoom Meeting舉行。

此一得到錫安山健康基金會贊助的推廣幫助計畫，包括在華人 社區舉辦三場安心茶話屋、三場事前療護計畫講座和三場醫療照護事前指示工作坊。活動將以普通話和廣東話進行，並為醫療專業人員舉辦兩場英文講座。

今年第一梯次的安心茶話屋將在1月23日上午10至12時在Zoom Meeting舉行；事前療護計畫講座和醫療照護事前指示工作坊，將在1月30日上午10至12時舉行。 報名可上美華慈心的臉書 ：www.fcebook.com/CACforCC/，美華慈心網站：www.caccc.usa.org，沒有網路可電話留言報名866-661-5687，美華慈心的志工會幫助提供電話連接收聽。1月30日的講座也會在臉書直播。

美華慈心關懷聯盟是推廣華人生命末期議題的非營利聯盟組織，2005年成立，至今有150個聯盟組織和1400位會員。除了製作和翻譯相關中英文文宣，並舉辦數百場的的講座，鼓勵華人參與事前療護計畫及決定，引導華人探討生命末期的議題。