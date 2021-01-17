我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫苗分配發放一片混亂 預約網站和電話都擠爆

美登月計畫受挫！史上最強火箭 引擎點燃1分鐘就結束

美華慈心關懷聯盟 防疫療護線上講座

洛杉磯訊

美華慈心關懷聯盟與加州大學舊金山醫院（UCSF）將在本月開始展開防疫療護教育普及計畫，為民眾在疫情期間的療護計畫、與家人溝通、安排醫療代理人、醫療照護事前指示等提供幫助。2021年第一梯次的安心茶話屋將在1月23日上午10至12點在Zoom Meeting舉行。

此一得到錫安山健康基金會贊助的推廣幫助計畫，包括在華人社區舉辦三場安心茶話屋、三場事前療護計畫講座和三場醫療照護事前指示工作坊。活動將以普通話和廣東話進行，並為醫療專業人員舉辦兩場英文講座。

今年第一梯次的安心茶話屋將在1月23日上午10至12時在Zoom Meeting舉行；事前療護計畫講座和醫療照護事前指示工作坊，將在1月30日上午10至12時舉行。 報名可上美華慈心的臉書www.fcebook.com/CACforCC/，美華慈心網站：www.caccc.usa.org，沒有網路可電話留言報名866-661-5687，美華慈心的志工會幫助提供電話連接收聽。1月30日的講座也會在臉書直播。

美華慈心關懷聯盟是推廣華人生命末期議題的非營利聯盟組織，2005年成立，至今有150個聯盟組織和1400位會員。除了製作和翻譯相關中英文文宣，並舉辦數百場的的講座，鼓勵華人參與事前療護計畫及決定，引導華人探討生命末期的議題。

華人 臉書 加州大學

上一則

洛縣新冠確診破百萬 發現首個變種病毒患者

下一則

台灣科技部撥款 獎助海外人才

延伸閱讀

母確診「7採陽」超崩潰 兒曝隔離過程籲「別獵巫」

母確診「7採陽」超崩潰 兒曝隔離過程籲「別獵巫」
武漢封城周年 民眾拾回笑容但心鎖難解

武漢封城周年 民眾拾回笑容但心鎖難解
南韓延長防疫響應措施期限至1月底

南韓延長防疫響應措施期限至1月底
新華社旗下媒體發文 批評地方官濫用「戰時狀態」

新華社旗下媒體發文 批評地方官濫用「戰時狀態」
紐約仍不開放堂食 70餐飲業者告上葛謨

紐約仍不開放堂食 70餐飲業者告上葛謨

新聞評論／失序的「數位巨靈」 假防疫之名行監控之實

新聞評論／失序的「數位巨靈」 假防疫之名行監控之實

熱門新聞

87歲的黃雅雲（右）日前感染新冠，在丈夫李鐵生的數個重要決策下死裡逃生。（記者王若然／攝影）

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

2021-01-13 13:00
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

2021-01-12 04:36
林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

2021-01-14 13:23
洛杉磯道奇體育場改為大型新冠病毒檢測中心。（電視截圖）

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

2021-01-14 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿

伊凡卡禁借廁所 特勤人員月花3000元租屋只為尿尿
華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」
5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革

5年獲居留 3年可入籍 拜登上任首日將推動移民改革
拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍

拜登就職日將簽12項行政令 讓非法移民更快入籍
紓困影響 報稅季延至2/12開始

紓困影響 報稅季延至2/12開始