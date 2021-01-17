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聖谷華人區 節後疫情趨緩

記者王全秀子／洛杉磯報導
聖谷地區新冠疫情目前趨於平緩，但聖誕節和新年假期後的反應還未完全暴露。（本報檔案照）
聖谷地區新冠疫情目前趨於平緩，但聖誕節和新年假期後的反應還未完全暴露。（本報檔案照）

新年伊始，聖蓋博谷華人聚居城市疫情到底如何？流行病學博士邱文達表示，感恩節過後，聖誕節之前迎來疫情爆發高峰，也讓許多居民恐懼，更為小心謹慎，因為聖誕節後疫情雖有增加，但好過上一波高峰，目前聖谷地區趨於平緩。

邱文達指出，病發高峰還是在感恩節假期之後，許多醫院面臨人手不足或資源緊缺，另一方面也迫使更多居民在聖誕節和新年假期老老實實待在家中，降低了病毒傳播，所以新增病例比感恩節後少一些。這波聖誕節後的疫情在1月5日到8日較為嚴重些，目前趨於平緩。

仁愛醫院（Alhambra Hospital）位於華人聚集的阿罕布拉市（Alhambra），主要服務聖谷居民。院長黎翠霞表示，上一波高峰在12月左右，並在12月中旬達到巔峰，另外就是1月初，但從上周開始情況有所好轉，住院患者略有減少。但她認為，現在分析聖誕節和新年假期後的疫情太早，高峰可能還沒有顯現出來。

她提到，控制疫情離不開醫護人員的付出，大家齊心協力抗擊這場硬仗。從疫情初期院方就早早開始準備，團隊每天開會討論商量對策，包括病床不足的問題。

黎翠霞認為，醫院的硬件和資源都足夠，主要問題是人手不足。新冠疫情持續將近一年，醫護人員的身體還是精神都非常疲憊，同時面臨被病患感染的高風險，所幸目前都已接種了疫苗。目前的工作重心轉向為社區接種疫苗。黎翠霞表示，仁愛醫院施打疫苗都由護士執行，一旦面向社區大眾，還可以與社區醫療中心合作。但現階段最大的挑戰是疫苗供應量，以及施打疫苗時許多人聚在同一場所，有可能增加感染風險。儘管面臨挑戰，但地方政府和醫療機構緊密合作，克服困難，為大眾施打疫苗越早越好。

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