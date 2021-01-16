退休華婦劉加蓉 救助流浪貓狗 疫期不停歇

愛心人士劉加蓉多年來救助流浪寵物，即使疫情期間也未停止。（劉加蓉提供）

新冠肺炎疫情持續近一年，南加 州民眾居家避疫，預防病毒感染。但仍有一群華裔愛心人士持續照顧流浪貓狗，作家劉加蓉就是其中的代表，在2020年經她救助的流浪貓或狗多達數百隻。她說，拯救一隻流浪動物就是挽回一條生命。

劉加蓉在華人 社區阿罕布拉市（Alhambra）居住多年，十餘年前她偶然在街上看見多隻流浪貓，聚在一住戶門前等待主人餵養。後來這戶屋主搬走了，這群流浪貓面臨挨餓。她感到心疼，買來貓糧喂食。後來她發現，南加很多地方都有流浪貓或流浪狗，地方動物收容機構能力有限，那些無法收養的流浪貓狗就被安樂死。劉加蓉說，這些流浪動物也是生命，她要盡力挽救。

剛開始，救助流浪寵物的只有劉加蓉等幾個人，現在愛心人士愈聚愈多已有數十人。劉加蓉說，對於流浪貓，除了提供食物、尋找收養人家，再就是控制繁殖。2020年寵物醫院大多關門避疫，劉加蓉和其他愛心人士四處奔波，在巴沙迪那市找到一家慈善機構可為流浪貓結紮，幫助解決了大問題。

一位居住在內陸河濱市的華人也是救助流浪貓的愛心成員，家裡收養了近百隻流浪貓。近期她的身體不太好，就委託女兒照顧，但這些流浪貓中有約80隻還沒有結紮。劉加蓉聽到這個消息後，就與同伴們一起趕到河濱市，將這些貓分批送到巴沙迪那市做結紮手術，並且給其中一些貓找到領養家庭。她說，去河濱市的那幾天，正是2020年8月至9月間最熱的時候，最高溫度達三位數。

劉加蓉年屆七旬，多年前退休，這些年救助流浪貓、流浪狗也讓她貼進很多錢。她說，所幸得到兩個子女的支持，出錢贊助她的愛心行動。劉加蓉不僅救助南加的流浪動物，也加入中國 大陸救助流浪動物的行動。她說，中國近些年愛護動物的志願者愈來愈多，救助基地分散在北京、成都、瀋陽等地，她和家人時常為中國救助動物基地提供愛心捐贈。

十餘年來，劉加蓉與一批愛心人士救助南加流浪動物千餘隻，為牠們找到收養人家。劉加蓉常說，愛心行動就是做善事，好人有好報。她是作家，將這些愛心故事寫成系列文章在網絡發表，鼓勵更多人加入。展望2021年及未來，劉加蓉表示，既然選擇救助小生命，她就會一直做下去不停歇。