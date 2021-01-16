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新冠引發罕病 西米谷15歲男孩去世

編譯組／綜合報導
15歲的威爾森因為新冠引發罕病而死亡。（ABC 7）
15歲的威爾森因為新冠引發罕病而死亡。（ABC 7）

新冠病毒可能引發罕見疾病「小兒多系統發炎症候群」（MIS-C），全美僅有1.7萬人得病，其中26人死亡。但是范杜拉縣西米谷（Simi Valley）的威爾森（Braden Wilson）就是其中之一。他的家人希望大家正視新冠併發症的威脅，千萬別輕忽可能風險。

 15歲的威爾森才上高二，平時喜歡參加劇場表驗與合唱團，還會自製影片，在家人眼中就是個貼心、老實的好人。威爾森在疫情期間都非常小心，但是到醫院動過小手術後，卻不幸感染新冠病毒，最後在上周因器官衰竭而死亡。

負責治療的洛杉磯兒童醫院（Children's Hospital Los Angeles）事後告訴家屬，威爾森是死於新冠引發的罕病，即小兒多系統發炎症候群（multisystem inflammatory syndrome in children，或MIS-C）。

 阿姨Heather Brassil說，姪子是家中唯一的小孩，卻被這種疾病帶走，太讓人難以接受了，而威爾森的媽媽一邊要面對新冠感染後的復原期，一邊還得面對喪子之痛。

 阿姨說，新冠會威脅生命，「這是真的」，所以大家都該好好想想，就算防護措施在怎麼不方便，都不該對別人帶來困擾，「而且很可能救了別人一命」。

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