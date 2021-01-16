監獄裡外合詐失業金 監聽現形

加州 史上發生最大監獄 詐欺案，涉及數百萬元失業金，由監獄內囚犯與獄外同夥合謀犯罪。聖馬刁縣檢察長博伊德(Jordan Boyd)日前透露，透過監聽發現監獄囚犯詐領失業金騙局。

聖馬刁縣檢察官瓦格斯特夫(Steve Wagstaffe)與其他縣檢察官會談時表示，詐領犯罪活動幾乎存在加州每個州和縣立監獄。這是疫情之下的可怕產物。檢察官認為，最令人震驚的是獄中囚犯詐騙 的大膽態度，他們知道可能被錄音，仍高談闊論如何進行詐領，並且是如此規模龐大的詐騙活動。

與所有縣立監獄相同，聖馬刁縣紅木城監獄必須對所有電話進行監視和記錄，因而發現聖馬刁一名囚犯聯繫加州州立監獄友人，用違禁品手機，透過社交網站交換個人訊息，再向加州就業發展局提出假冒失業金申請。州監獄官進行囚犯牢房搜索時，發現十多張紙上寫滿姓名、地址、駕照號碼與其他人有關個人資料。聖馬刁檢察官辦公室展開調查，並對11名縣立監獄囚犯、兩名州立監獄囚犯，與其他八名親友提出詐騙控告。

聖馬刁監獄發生的大多數失業金詐騙案，詐領日期追溯至3月1日，並向加州就業發展廳(EDD)申請美國銀行借記卡，詐領失業金。

新冠疫情發生以來，詐騙活動在監獄蔓延，甚至有人利用死囚名字提出失業申請。監獄詐騙申請是加州失業金詐領活動的一部分，加州失業詐領共約讓州府損失40億元。

加州EDD發言人亨利(Aubrey Henry)估計，疫情期間提出失業申請中，約有350萬件與詐騙有關，其中約有190萬件可疑申請已被取消資格。EDD才於日前暫停了另外140萬份可疑申請，通知申請人須提供資料以驗證身分或資格，才能恢復付款。若未收到回覆，申請將被取消。當局也對現存申請進行其他詐騙監測。