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加州新冠死亡數激增 好消息是…住院人數變少了

加州疫苗接種落後 50州排49

編譯組/灣區15日電

根據彭博社新冠疫苗追蹤系統14日晚間最新資料，全美僅有一州在可用新冠疫苗劑量管理工作表現，做得比加州差。加州在全美50州以27.5%疫苗劑量使用率、排名倒數第二，僅領先阿拉巴馬州21.2%。全美疫苗使用率為38.8%，顯示加州明顯落後其他州。

加州與使用率28%、排名第48的喬治亞州、使用率28.4%、排名第47的維吉尼亞州皆處於同一低水平，遠遠落後其他大州。在美國六大州中，加州27.5%(排名49)，德州 49.6% (排名8)，佛羅里達州43% (排名23)，紐約 41% (排名26)，賓州 40% (排名27)，伊利諾州 43.2% (排名22)，加州也是唯一疫苗使用率低於40%的州。

疫苗使用率最高的州是西維吉尼亞州(78.6%)、北達科他州(61.4%)、羅德島州(57.2%)、路易斯安那州(54.4%)。

加州州長紐森13日宣布，允許65歲以上長者接種疫苗，但實際推展工作並不順利。許多郡縣和健康機構針對可施打疫苗群體發出告示，包括洛杉磯縣在內等大型郡縣皆取消州長公告，表示由於劑量短缺，目前僅有醫護人員可接種。洛縣公共衛生局長費若(Barbara Ferrer)表示，醫護人員尚未全部完成接種，也還未接獲州府告知有關疫苗供應及如何分配訊息。同時，橙縣提供65歲以上長者在迪士尼新網站預約接種時間，但由於高需求量，導致註冊網站癱瘓。

疫苗 加州 西維吉尼亞州

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