每6分鐘1人死於新冠 洛縣再增5大型疫苗接種地

道奇體育場疫苗接種點15日開放，目前僅為醫護人員接種疫苗。（ABC7）

針對洛杉磯 縣的最新統計發現，每分鐘就有十人確定感染新冠，每六分鐘更有一人死於新冠，因此洛縣 公衛界呼籲，接種疫苗 的速度應該更快。回應大型、快速接種的需要，洛縣決定未來兩周再增加五處大型接種場地，包括Pomona Fairplex會展中心，瓦倫西亞的Six Flags Magic Mountain、英格伍的The Forum場館、北嶺州大（Cal State Northridge）與洛縣教育局，每處至少每天能為4000人接種。

洛縣已經設立了數十處大型接種場地，包括15日才剛啟用的道奇球場。洛縣縣委韓珍妮（Janice Hahn）表示，洛縣必須為1000萬人接種，而且是第一與第二劑，所以大型接種場地才能提供足夠的防疫能量。不過，與其他各縣不同，洛縣目前仍僅限第一線醫護人員才能接種，而且必須接受身分查核。

洛縣公衛局科學長（CSO）賽門（Paul Simon）強調，新增的大型接種場地就是為了滿足一線人員的接種需求。因此，公衛局呼籲，不在第一批接種範圍內的民眾，不應搶先預約，否則會占掉醫療人員的名額。

道奇體育場（Dodger Stadium）15日設為疫苗接種點，預計每日能為1萬2000民眾提供疫苗接種。洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）表示，這將是全美最大的疫苗接種點之一。不過目前該點僅為醫護人員接種疫苗。

儘管加州州長紐森(Gavin Newsom)日前表示，可以開始為65歲及以上居民接種疫苗。不過洛杉磯縣衛生局指出，目前還沒有充足的疫苗，為醫護人員以外的群體接種；因此65歲及以上居民接種疫苗，截至15日在洛杉磯縣範圍內仍未開放。

具體65歲及以上居民開放接種疫苗的時間，請關注洛縣衛生局官網(http://publichealth.lacounty.gov/acd/ncorona2019/covidvaccinedistribution/)通知。

道奇體育館此前作為新冠檢測點，其檢測規模為全美最大，自5月以來，已進行超過100萬次新冠檢測。