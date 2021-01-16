洛縣和橙縣打疫苗人手缺 注射師加班

橙縣政府按照州政府計畫目前可為65歲以上長者施打疫苗，但需求大大提供，也引發施打人員緊缺的擔憂。（本報檔案照）

根據加州政府計畫，即日起可以立刻安排65歲以上長者接種新冠疫苗 。不過近日洛杉磯縣和橙縣 均傳出施打疫苗人手緊缺的情況，有些擁有執照的注射師，甚至被安排一周六天上班為居民接種疫苗。而橙縣衛生局也在14日公布，徵集醫療志願者和現場支援志願者的消息。

儘管先有加州政府的疫苗施打計畫，但日前洛杉磯縣表示要根據當地疫情實施自己的疫苗接種計劃，不會按照州政府接種疫苗計劃去做，理由是疫苗劑量有限，不足以擴大疫苗接種者範圍。另一方面，也有民眾擔憂，可能施打人手不足也是一方面。

洛縣居民王女士表示，她的兒子擁有注射執照，主要替橙縣甚至聖地牙哥縣的療養院等長照設施住戶施打疫苗，目前「人手緊缺，工作強度大」，她的兒子被安排一周平均六天上班，中間一天休息，以免違反勞工法，以便前往各地替長者打針，可說非常忙碌。

而橙縣日前開放迪士尼 超級接種中心，為65歲以上長者接種疫苗。對疫苗的需求一時大大提高，不過也有華裔居民反應排隊時間過久，施打人員緊缺。

「拉古娜山莊華人聯誼會」擬與市府和醫療單位合作，在當地社區建立疫苗接種點，會長葉郁寧表示，人手緊缺是一個因素。據她了解，部分疫苗已經分配到當地附近的「鞍背山紀念醫療中心」（Saddleback Memorial Medical Center），但是有執照能施打疫苗的工作人員有限，都去照顧住院病人，能施打疫苗的人手不足。

而他們希望能召集社區內擁有注射執照的退休人士為民眾施打，可是大家也有擔憂，因退休人士普遍年紀較高，若真的要為民眾打疫苗，暴露的風險較高，大家也較擔心，因此施打人手緊缺成為一大問題。

橙縣衛生局公布，為了應對未來需求，緊急志願者中心現徵集志願者，以協助完成政府部門的新冠疫苗施打計畫。有經驗醫療志願者（medical trained volunteers）可協助疫苗的準備和分發，要求志願者擁有符合條件且在有效期的執照。針對現場支援志願者（general support volunteers），則是協助在電腦中輸入供應鏈數據，疫苗預約，以及維護現場交通秩序等。

橙縣衛生局還公布，橙縣計畫針對迪士尼接種中心每天安排3000個接種疫苗預約，並有三天的滾動窗口（即13日的預約安排至15日），同時每天都開放新的預約名額。迪士尼接種中心目前的運營時間為每周七天，從早8點至下午5點。民眾需通过Othena.com提前预约。