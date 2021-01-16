我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美2353萬確診 全球逾200萬病亡

就職典禮讀詩傳統！ 22歲非裔女詩人 她要朗誦這首詩

橙縣開放65歲打疫苗 有人排隊三小時

記者王全秀子／橙縣報導
橙縣開放迪士尼接種中心為65歲以上長者施打新冠疫苗。（橙縣衛生局官網）
橙縣開放迪士尼接種中心為65歲以上長者施打新冠疫苗。（橙縣衛生局官網）

橙縣日前向65歲以上人群開放接種新冠疫苗，同時還將位於安那罕（Anaheim）的迪士尼樂園設為接種中心。結果是有人歡喜有人愁，因為雖然65歲以上人士能提前接種疫苗是好事，但預約系統根本就爆滿，或是要排隊兩、三小時才能完成接種。

位於南橙縣的「拉古娜山莊華人聯誼會」（Chinese American club Laguna Woods Village）則醞釀在社區設立接種點，方便居民，免去排長隊、人多擁擠之憂。

拉古納伍茲（Laguna Woods）是一個中老年社區，住戶必須55歲以上。雖然橙縣現開放65歲以上老年人接種疫苗，但必須在縣府指定地點，目前各個城市未自行組織施打疫苗，因此符合條件接種疫苗的民眾，要外出打針。

「拉古娜山莊華人聯誼會」會長葉郁寧（Irene Cheng）表示，社區內現在還未開打新冠疫苗，但有很多居民已經等不及，猶如熱鍋上的螞蟻，到處去找打疫苗的門路。鑑於種種因素考量，他們希望在社區中成立接種點，因此要與社區、市府、衛生局等相關部門合作，必須要詳細規劃，才能讓居民順利接種疫苗。

葉郁寧表示，目前已成立執行小組，和市府、拉古納伍茲社區物業管委會，醫療單位等開會擬定計畫。有關單位表示大概2月份可以準備就緒﻿，屆時可向社區居民提供接種疫苗預約，希望他們能有秩序預約接種。因此呼籲居民現在不要著急，相信屆時不用離開社區就能接種疫苗。

葉郁寧提到，近日有聽到有居民前往爾灣消防站等三小時，結果也沒有得到疫苗；也聽到居民預約在迪士尼接種中心打疫苗，結果排隊三小時才完成接種；還有的是夫妻一同前往，結果只有先生打到疫苗，太太卻未能打到，必須改日再去。加上接種疫苗需要提前預約，而預約網站十分鐘就預滿，以致有人為了能成功預約，甚至在半夜起來上網登記。

「接種疫苗的地方人群聚集，真的很不安全」，葉郁寧聽說打針的地方人很多、很擁擠，大家會戴雙層口罩，她則建議大家稍安勿躁。也正因如此，他們才需要詳細的規劃，且嚴格執行。

疫苗 橙縣 迪士尼

上一則

一分鐘看懂：藍籌股（blue-chip stocks）

下一則

疫情升溫 史丹福返校暫停

延伸閱讀

世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

世界晚報／拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種
拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種

拜登疫苗計畫：上任100天內 1億人接種
英運輸大臣：科學家相信疫苗對巴西變種病毒有效

英運輸大臣：科學家相信疫苗對巴西變種病毒有效
白思豪：紐約市下周疫苗將耗盡 預約將暫停

白思豪：紐約市下周疫苗將耗盡 預約將暫停
網傳為18歲以上民眾打疫苗 上百人湧現布魯克林接種點被趕回

網傳為18歲以上民眾打疫苗 上百人湧現布魯克林接種點被趕回
37位市長籲拜登直接配送疫苗至地方 加快接種作業

37位市長籲拜登直接配送疫苗至地方 加快接種作業

熱門新聞

87歲的黃雅雲（右）日前感染新冠，在丈夫李鐵生的數個重要決策下死裡逃生。（記者王若然／攝影）

87歲華醫染新冠兩次查不出 老公這些決定救她命

2021-01-13 13:00
一名中國母親被拒後只能無奈在機場舉牌表達抗議。（讀者提供）

紅碼悲劇：中國媽媽在美國機場大喊「我需要幫助」

2021-01-12 04:36
疫苗注射前，這些注意事項不能不知道。 路透

新冠疫苗注射前六個必知

2021-01-13 13:12
房間內管線密布。(記者張宏／攝影)

出租豪宅藏「麻」納垢 華人屋主欲哭無淚

2021-01-14 13:23
救護車將病患送至醫院。（本報資料照片）

南加華人一家3染疫 1死2倖存

2021-01-09 02:17
洛杉磯道奇體育場改為大型新冠病毒檢測中心。（電視截圖）

洛杉磯縣疫情最新：每3人就有1人感染病毒

2021-01-14 14:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動

ABC報導：川普三大心腹涉入煽動群眾參加國會暴動
拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓

拜登國安會新設中國資深主任 她曾主管中國北韓
帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」

帶走心愛的白宮紀念品：川普的人去樓空「總統搬家記」
川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡

川普卸任後在哪裡Long Stay？消息人士：他打算住這裡
國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎

國會暴徒意圖綁架刺殺潘斯 雙方一度距離不到百呎