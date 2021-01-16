橙縣開放65歲打疫苗 有人排隊三小時

橙縣開放迪士尼接種中心為65歲以上長者施打新冠疫苗。（橙縣衛生局官網）

橙縣 日前向65歲以上人群開放接種新冠疫苗 ，同時還將位於安那罕（Anaheim）的迪士尼 樂園設為接種中心。結果是有人歡喜有人愁，因為雖然65歲以上人士能提前接種疫苗是好事，但預約系統根本就爆滿，或是要排隊兩、三小時才能完成接種。

位於南橙縣的「拉古娜山莊華人聯誼會」（Chinese American club Laguna Woods Village）則醞釀在社區設立接種點，方便居民，免去排長隊、人多擁擠之憂。

拉古納伍茲（Laguna Woods）是一個中老年社區，住戶必須55歲以上。雖然橙縣現開放65歲以上老年人接種疫苗，但必須在縣府指定地點，目前各個城市未自行組織施打疫苗，因此符合條件接種疫苗的民眾，要外出打針。

「拉古娜山莊華人聯誼會」會長葉郁寧（Irene Cheng）表示，社區內現在還未開打新冠疫苗，但有很多居民已經等不及，猶如熱鍋上的螞蟻，到處去找打疫苗的門路。鑑於種種因素考量，他們希望在社區中成立接種點，因此要與社區、市府、衛生局等相關部門合作，必須要詳細規劃，才能讓居民順利接種疫苗。

葉郁寧表示，目前已成立執行小組，和市府、拉古納伍茲社區物業管委會，醫療單位等開會擬定計畫。有關單位表示大概2月份可以準備就緒﻿，屆時可向社區居民提供接種疫苗預約，希望他們能有秩序預約接種。因此呼籲居民現在不要著急，相信屆時不用離開社區就能接種疫苗。

葉郁寧提到，近日有聽到有居民前往爾灣消防站等三小時，結果也沒有得到疫苗；也聽到居民預約在迪士尼接種中心打疫苗，結果排隊三小時才完成接種；還有的是夫妻一同前往，結果只有先生打到疫苗，太太卻未能打到，必須改日再去。加上接種疫苗需要提前預約，而預約網站十分鐘就預滿，以致有人為了能成功預約，甚至在半夜起來上網登記。

「接種疫苗的地方人群聚集，真的很不安全」，葉郁寧聽說打針的地方人很多、很擁擠，大家會戴雙層口罩，她則建議大家稍安勿躁。也正因如此，他們才需要詳細的規劃，且嚴格執行。