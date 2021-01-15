河濱縣預約接種疫苗 不到2小時搶光
【河濱訊】河濱縣府官員15日公布新增多個診所提供接種疫苗，預約名額逾1萬1000個，由於民眾申請踴躍，不到兩個小時，申請預約登記額滿，甚至登記系統出現當機。縣府發言人表示，縣府還會新增更多提供接種疫苗診所，但尚未具體說明
縣府原定預約接種登記時間是1月19日至1月22日，名額逾1萬1000個。但不到兩個小時，申請登記預約就被民眾搶光。縣府表示，由於希望接種疫苗的民眾在網上預約登記數量太多，許多人還無法登記成功。由於網路人數擁堵，導致電腦登記系統出現當機。縣府發言人表示，負責資訊技術人員會盡快解決這個問題，避免下一次在出現異常狀況。
縣府規定1A所有需要接種人群，以及1B（第一優先者）人群，包括65歲及以上長者居民可申請。名額共有約1萬1000個，採取先到先得原則。有關規定及如何申請預約，可登錄：www.ruhealth.org/covid-19-vaccine
疫苗接種免費，但申請登記者須先完成註冊，並出示符合資格的證明，包括徽章、商業資質證明或雇主信等，同時還會要求提供健康保險資訊。65歲及以上長者，須出示年齡證明，比如駕照。需要協助登記的年長者，可致電211。
河濱縣在上午8時30分至午後4時30分，提供疫苗接種地點包括：科洛納高中（Corona High School ）地址：1150 W. 10th St. Corona；傳承高中（Heritage High School）地址：26001 Briggs Road, Menifee：聖戈爾格尼奧中學（San Gorgonio Middle School ）地址：1591 Cherry Ave. Beaumont；印地歐露天市場，弗倫萬德大禮堂（Indio Fairgrounds, Fullenwider Auditorium）地址：46350 Arabia St., Indio。
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