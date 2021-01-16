擔心影響生育 部分年輕女醫護暫不打

上海交通大學醫學院北美校友會副會長、洛杉磯牙醫師Vivian盧，日前注射疫苗第一針，「感覺只是手臂有點酸，無其他不適反應」。（盧醫師提供）

有報告稱，高達兩至三成的醫護人員目前對接種疫苗持觀望態度，部分年輕女性醫護人員則表示，因爲擔心疫苗可能對基因和生育會有影響，暫時不打。

鑽石吧居民但在洛杉磯 市行醫的女牙醫盧醫師表示，牙科醫師排在新冠疫苗接種第一階段第三梯次，從本月中旬開始大規模施打，目前在洛杉磯市區十多個注射點中，幾乎是所有的開放名額都很快被預定完畢，大批不用接待高危病患的醫護人員，也希望早日接受疫苗注射。

盧醫師表示，日前已接到全美牙醫協會通知，所有的牙醫師都輪到預約疫苗注射。她日前在洛杉磯凱撒醫院接受注射，「到達後不到五分鐘就打了針，效率相當高」。不過她的一些同行就沒有這麽幸運。聖蓋博谷一些醫生近期前往波莫那山谷醫院注射疫苗，預定清晨6時開始，很多人凌晨就前往排隊，因爲排隊人實在太多，一些有預約但稍微遲到的醫師都沒能打上，白白排隊四個多小時。據說當地醫院每天只有900針，打完就沒有，那怕有預約也白搭。

目前報告新冠疫苗副作用比普通的流感疫苗 大，尤其是之前曾有病毒感染史的民眾，24小時内有人出現發燒、頭昏、疲憊等情況。不過盧醫師表示，她除了手臂針頭接觸地方有點痠，沒有感覺其他的身體不適。

與盧醫師同診所的幾位中年牙醫師，目前也毫不猶豫完成預約，計劃本周接受第一針注射，三周後再注射第二針。不過部分年輕的醫護人員，則有不同想法。

蒙特利公園市一所婦產科診所護士林小姐表示，到目前爲止她仍在觀望當中，主要是擔心疫苗是否會對人的基因有影響。她近期看了一些報告，不能確定疫苗對生育沒有影響，所以還是決定看看再説。她說好在雖然經常要到診所上班，但接觸的主要是孕婦，診所工作環境比醫院好一些，過去將近一年沒有傳出感染，對防疫還是有信心。

鮑爾溫公園家庭全科黃醫師則說，他兩周前毫不猶豫打了疫苗，雖然過去大半年大多是遠程看病，但有時還是要去醫院看住院病人，他相信疫苗對抵抗病毒好處多於壞處。

至於哪種疫苗更好，黃醫師表示，他打的是輝瑞（Pfizer），該種疫苗要求保持在攝氏零下70度的低溫 下，洛杉磯地區只有少數醫院可以打，雖然有人擔心運輸過程中可能無法確保疫苗的安全溫度，但他還是對藥廠和疫苗運輸都有信心。

華裔麻醉師則指出，要求低溫保存的輝瑞疫苗一旦出庫，卻無法在規定時間内完成使用，只能扔掉，這段時間被扔掉的疫苗相當多。

部分華裔醫師表示，由於疫情依然兇猛，醫師們接不接受疫苗注射，對大眾並非高含金量的參考，打與不打，全是個人決定。